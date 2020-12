Vantaggi dell'assistenza domiciliare per anziani

I servizi di assistenza domiciliare consentono di aiutare la persona anziana nel disbrigo di molte attività sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale. Sono servizi particolarmente utili nei casi di anziani reduci da incidenti o interventi chirurgici, ma anche per il sostegno di persone disabili e quindi non autosufficienti, che comunque preferiscono vivere nella propria casa piuttosto che in una struttura organizzata.

In che cosa consiste l'assistenza domiciliare per anziani

Il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) gestisce percorsi assistenziali rivolti a persone over-65 che mostrano l'esigenza di rimanere presso la propria abitazione. Si tratta di servizi particolarmente utili non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche da quello psico-emotivo, poiché consentono all'anziano e alla sua famiglia di poter contare sulla competenza di alcuni professionisti del settore socio sanitario. Il portale Peranziani.it si occupa da oltre 10 anni di assistenza socio sanitaria domiciliare, comprendente un'ampia gamma di servizi, come la gestione di medici, infermieri e fisioterapisti a domicilio.



Sono numerose le figure funzionali a cui fare riferimento e comprendenti lo psicologo, l'assistente sociale e l'operatore socio-sanitario, che quotidianamente sono a disposizione di chi ne ha necessità. Altri servizi offerti agli anziani bisognosi sono la consegna di farmaci, il trasporto in taxi transfer oppure in casi più gravi in ambulanza e la disponibilità di specifici ausili.

Competenze dell'assistenza domiciliare per persone over-65

Spesso succede che le persone anziane siano affette da deficit motori che ne limitano la libertà costringendoli a dipendere da altri per poter disporre di un minimo di autonomia. Questa condizione si rivela estremamente precaria anche per i famigliari che si prendono cura di loro. Fornire un'assistenza domiciliare significa garantire al paziente di vivere in casa propria pur utilizzando i servizi di cure necessarie per il suo stato di salute. Gli anziani rappresentano una categoria di persone a rischio in quanto le loro capacità di movimento sono molto limitate e la possibilità di infortuni aumenta esponenzialmente nel tempo.



Anche in assenza di disabilità permanente gli over-65 sono individui fragili che devono essere gestiti con competenza ed esperienza per prevenire qualsiasi rischio di infortunio. Anche tra le mura domestiche infatti si possono verificare condizioni predisponenti a queste evenienze. Peranziani.it è una piattaforma che si occupa della gestione dell'Assistenza socio sanitaria domiciliare rivolta a tutte quelle persone che non sono in grado di raggiungere il luogo in cui utilizzare i servizi necessari alla loro salute. L'offerta della piattaforma comprende inoltre la gestione di residenze per anziani, di appartamenti protetti e il servizio SOS Family, pensato per aiutare le famiglie che provvedono all'assistenza di anziani, spesso affetti da problematiche di salute.



Questi programmi prevedono essenzialmente trattamenti multidisciplinari con la partecipazione di professionisti del settore socio-sanitario. Le finalità che si pone un'assistenza del genere sono mirate non soltanto al miglioramento delle condizioni esistenziali del paziente, ma anche dei famigliari, in quanto molto spesso la gestione di un anziano presuppone obblighi piuttosto gravosi. Oltre a garantire la continuità di terapie e riabilitazione, l'assistenza socio sanitaria è rivolta a limitare il declino funzionale dell'anziano, migliorandone per quanto possibile le prestazioni. Per raggiungere questi obiettivi le competenze necessarie sono sia di natura sanitaria che psicologica, tenendo conto che nella terza età la maggior parte dei disturbi è di natura psico-somatica.

A chi è rivolta l'assistenza socio sanitaria

Le principali categorie di persone a cui è rivolta l'assistenza socio sanitaria comprendono:

malati cronici;

pazienti non autosufficienti;

individui con disturbi mentali;

persone disabili.

A seconda delle specifiche condizioni di salute e della gravità dei disturbi, le prestazioni erogate da questo servizio possono essere in forma intensiva o estensiva, oppure di semplice mantenimento. Percorsi assistenziali del genere sono di norma integrati a prestazioni sanitarie in grado di stabilire un programma operativo; le necessità sanitarie dei pazienti infatti vengono rilevate mediante valutazioni multidisciplinari effettuate da professionisti del settore. In questo modo gli anziani possono rimanere a vivere nel loro contesto famigliare, evitando il trauma dell'inserimento in strutture protette come case di riposo, e nello stesso tempo possono sfruttare un'adeguata assistenza sanitaria.