Consegnati alla casa di riposo di Rodello le prime 70 dosi di vaccino BionTech Pfizer contro il Covid-19 (VIDEO)

Insieme alle 80 dosi di vaccino contro il Covid arrivate poco fa al Santa Croce di Cuneo, vanno ad ultimare la primissima fornitura destinata al Cuneese le 70 fiale giunte alla casa di riposo di Rodello.

Anche in questo caso, ad occuparsi del trasporto delle dosi di vaccino, in quello che è stato ribattezzato il “V-day”, il sistema di Protezione civile. Le settanta dosi, marchiate BionTech Pfizer, saranno somministrate agli anziani e agli operatori sanitari della casa di riposo.

A Rodello è atteso l'arrivo del presidente della regione, Alberto Cirio, e del Vescovo di Alba, Mons. Marco Brunetti, insieme al direttore Asl Cn2, Massimo Veglio.

I primi a ricevere il vaccino saranno 23 ospiti, valutati "abili" ad essere sottoposti a vaccinazione, e 47 operatori tra infermieri, sanitari e medici.

Nei mesi scorsi, la casa di riposo per anziani non è stata risparmiata dalla pandemia. Ma oggi, fortunatamente, la struttura non conta più nessun contagiato.