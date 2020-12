Il V-day all’ospedale di Cuneo: “Una giornata storica. Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel” (FOTO e VIDEO)

Oggi, 27 dicembre, è il V day in tutta Europa.

Anche in provincia di Cuneo, dove sono state somministrate le prime 150 dosi vaccinali.

“Vediamo una luce in fondo al tunnel. Non è finita ma è una tappa fondamentale nel percorso di lotta a questa pandemia che ha cambiato le nostre vite”. A dirlo l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, che non è voluto mancare ad un momento storico anche per la Granda. Martedì arriveranno altre 40 mila dosi e inizierà la vera e propria campagna vaccinale.