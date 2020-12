Meno pazienti positivi al Covid accedono al Pronto Soccorso del Santa Croce di Cuneo (VIDEO)

Ha notato i primi cambiamenti negli accessi degli ultimi giorni, il dottor Andrea Sciolla, responsabile della Struttura semplice del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

“In questo periodo la gente si è mossa di più - afferma - cominciamo ad avere il problema di ricoverare persone che non hanno il Covid.

La curva di infezione è migliorata e ora è molto importante riorganizzare gli spazi per far ripartire le attività, non solo d’urgenza ed emergenza, ma anche per i ricoveri per problemi prima bloccati e ridare al cittadino il servizio che l’azienda eroga”.

La conferma arriva anche dal Pronto Soccorso di Savigliano: "Nelle ultime settimane, e ancora di più negli ultimi giorni si è avuto una progressiva riduzione dei pazienti covid in DEA - spiega Massimiliano Pinelli, direttore medicina d'urgenza dell'ospedale di Savigliano - Contemporaneamente sono un po' aumentati i pazienti no-covid - e aggiunge pensando alle festività di questo periodo - In questi giorni abbiamo sentito la vicinanza e il ringraziamento per quello che stiamo facendo da parte della popolazione".