Volley A2/M: La Bam Acqua S. Bernardo Cuneo si aggiudica il derby. Al PalaManera i Galletti lottano ma vengono sconfitti per 1-3

La Bam Acqua S. Bernardo Cuneo si aggiudica il derby con il Vbc Synergy Mondovì per 3-1 e sale al secondo posto in classifica. Le due squadre tornavano ad affrontarsi dopo 32 anni, in un PalaManera che questa volta ha dovuto fare a meno della presenza del pubblico a causa delle restrizioni per il Covid-19. In campo, però, si è percepita ugualmente la tensione tipica dei derby.

La vittoria, dunque, è andata alla squadra di Serniotti, trascinata soprattutto dalla qualità di Preti (25) e Wagner (21). I Galletti di Barbiero, che hanno di certo risentito della partenza in settimana di Festi e Cominetti, hanno comunque messo in campo tutte le forze a disposizione, facendosi apprezzare anche per la concretezza e la grinta dei giovani Ferrini (10), Marra (12) e Bussolari (7), per nulla intimoriti al cospetto di un avversario dalla qualità tecnica non indifferente. Ottima prestazione anche per Borgogno (19), mentre Paoletti (9) è stato ben contenuto dalla barriera difensiva cuneese. Da segnalare il ritorno come ex di Matteo Pistolesi.

PRIMO SET: Alessio Ferrini trova lo spazio giusto per portare a casa il primo punto della serata. Inizio all’insegna dell’equilibrio, confermato dal punteggio di 3-3. Attacchi protagonisti per entrambe le formazioni, mentre le difese appaiono alla ricerca del giusto assestamento. Il primo break lo conquista il Cuneo, che con un ottimo Preti mette a segno il punto del 10-8. Nei Galletti buon approccio al match del centrale Alberto Marra, che sfrutta bene i primi tempi serviti da Putini. Per gli ospiti, invece, Preti e Wagner sembrano avere già la “mano calda”. Gli uomini di Serniotti iniziano a spingere sull’acceleratore. Sul 9-13 arriva il primo time-out chiesto dal tecnico dei monregalesi Mario Barbiero. Primo muro dei Galletti con Bussolari e punteggio sul 12-14. Il cuneese Sighinolfi lo imita poco dopo. Gli ospiti tentano la fuga portandosi sul 12-18. Si vede anche Matteo Paoletti. I padroni di casa recuperano tre lunghezze e coach Serniotti corre ai ripari chiamando il time-out. Cuneo resta avanti di quattro lunghezze sul 18-22. Ancora due punti guadagnati dalla formazione ospite, che ha sei set-point a disposizione. Il Vbc ne annulla tre, ma al quarto tentativo arriva il punto che chiude il primo set sul 21-25.

SECONDO SET: Dopo l’ace di Galaverna il Cuneo va a condurre 1-3. Altro ace, questa volta di Codarin e ospiti avanti 5-9. Galletti meno in partita rispetto il primo set e sul 5-11 coach Barbiero chiama il time-out. Si rientra in campo e il Vbc recupera due lunghezze. Gli ospiti sfruttano appieno l’ottimo servizio e volano sul 9-17. Coach Barbiero si gioca la carta time-out. Il vantaggio di 8 punti del Cuneo sembra incolmabile. Ferrini e Putini provano a rendere meno pesante lo score. Dopo il punto messo a segno da Marra si arriva sul 16-21. Un video-check consegna agli ospiti sette set-point sul 17-24. Ne basta uno al Cuneo per chiudere i conti sul 17-25 grazie al mani-out di Wagner.

TERZO SET: Buona partenza dei Galletti, che dopo l’ace di Alberto Marra, il secondo della serata, si portano sul 2-0. Momento positivo dei padroni di casa che vanno sul 5-2. Coach Serniotti non è soddisfatto dell’approccio al set della sua squadra e sul 9-5 chiama il time-out. I Galletti continuano a mantenere alta la guardia e dopo l’attacco vincente di Luca Borgogno il Vbc aumenta il vantaggio sul 14-7. Cuneo reagisce e recupera tre lunghezze. Sul 14-10 arriva la richiesta di time-out di coach Barbiero. Ace di Borgogno e Vbc avanti 16-11. I padroni di casa riprendono a macinare gioco e punti, mentre il Cuneo sembra aver perso momentaneamente lo smalto iniziale. Sul 19-12 arriva un nuovo time-out di coach Serniotti. Sul 24-18 sono 6 i set-point a disposizione dei Galletti. Gli ospiti non demordono e recuperano tre lunghezze. Time-out di coach Barbiero. Si rientra in campo e al quarto tentativo il Vbc raggiunge l’obiettivo chiudendo il set con una “fucilata” di Borgogno che fissa il punteggio sul 25-21.

QUARTO SET: Si riparte con il primo tempo vincente di Sighinolfi. Squadre in parità sul 2-2. Dopo il diagonale vincente di Borgogno il Vbc si porta sul 6-4. Lo stesso Borgogno poco dopo realizza un ace. Il muro di Cuneo diventa più solido e si torna in parità sul 9-9. Ace di Preti e ospiti in vantaggio. La squadra di Serniotti sembra essersi messa alle spalle il momento di difficoltà e aumenta il vantaggio sul 12-15. Time-out di coach Barbiero. La pausa non rimette in sesto i Galletti che sembrano accusare il colpo. Il Vbc prova a rimanere aggrappato al match, mentre il Cuneo vola sul 15-20. Arrivano 7 match-point per la formazione ospite sul 17-24. Il punto della vittoria arriva dall'errore al servizio di Bussolari, che fissa il punteggio sul 18-25.

VBC SYNERGY MONDOVI’: Marra, Milano, Camperi, Putini, Bosio, Ferrini, Fenoglio, Bussolari, Pochini, Paoletti, Borgogno. 1° Allenatore: Mario Barbiero; 2° Emanuele Negro

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Gonzi, Codarin, Tiozzo, Bonola, Pistolesi, Galaverna, Wagner Pereira Da Silva, Catania, Bisotto, Preti, D’Amato, Chiapello, Sighinolfi. 1° Allenatore: Roberto Serniotti; 2° Marco Casale

ARBITRI: 1° Fabio Bassan (Brescia); 2° Roberto Guarnieri (Messina)