Nucetto, circa 8 mila euro di contributi regionali per il gruppo di Protezione Civile

E' stato finanziato con 8.080 euro dalla Regione Piemonte il progetto che il Comune di Nucetto ha presentato sul bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni di volontariato di primo livello e dei gruppi comunali/intercomunali di protezione civile, per il potenziamento della logistica, mediante l’acquisto di attrezzature, mezzi e dotazione di dispositivi di protezione individuale.

Il progetto, classificato come il migliore della Provincia di Cuneo, prevede: un’esercitazione intercomunale con alcune giornate dedicate alla manutenzione di aree di interesse pubblico, la regimazione delle acque lungo la viabilità di versante e la pulizia dei rii a ridosso dell’abitato e delle infrastrutture; alcuni interventi sui rii minori e sulle fasce riparie e sulla viabilità alternativa oltre all’acquisto di un braccio decespugliatore.

“Un sentito grazie da parte mia e dell’amministrazione comunale va a tutti volontari del gruppo comunale di Protezione Civile per il costante impegno e supporto alla comunità soprattutto in questo anno difficilissimo dovuto sia all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, che agli eventi atmosferici che si sono abbattuti sul nostro territorio il 2/3 ottobre. - commenta il Sindaco, Enzo Dho- "Questo risultato ci premia e mette in evidenza, ancora una volta lo straordinario lavoro che questi volontari svolgono con grande spirito di abnegazione e sacrificio. Il loro impegno è motivo di orgoglio e fa onore alla comunità Nucettese".