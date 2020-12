Savigliano, a borgo Marene una telecamera per scoraggiare i “furbetti” che abbandonano i rifiuti?

Una telecamera per punire i “furbetti” che abbandonano i rifiuti in borgo Marene o che serva quanto meno da deterrente. Questa è la proposta del consigliere comunale di opposizione Maurizio Occelli (Destra Saviglianese) per rimediare alla presenza continua di rifiuti abbandonati nei cassonetti all’incrocio tra via Duccio Galimberti e via Dante Livio Bianco.

“Come ha potuto verificare il sottoscritto - scrive nell’interrogazione rivolta al primo cittadino - la situazione è dovuta a errati conferimenti quando non addirittura abbandono di materiale che dovrebbe andare in discarica. A volte poi, i cassonetti vengono spostati a mano da alcuni utenti a seconda di come fa comodo e alcuni rifiuti vengono buttati anche dietro la siepe”.

Da qui la richiesta all’Amministrazione di installare appunto in quella zona una telecamera che “possa contribuire a individuare e punire i responsabili o perlomeno servire da deterrente”.

Il sindaco Giulio Ambroggio si riserva di rispondere durante il Consiglio comunale che si svolgerà domani, martedì 29 dicembre.