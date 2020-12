Zona arancione da oggi: riaprono i negozi e, nel proprio comune, si può circolare senza autocertificazione

Da oggi 28 dicembre e fino al 30, l'Italia torna in zona arancione, prima del ritorno al rosso dal 31 dicembre fino al 3 gennaio.

Ecco cosa si può e non si può fare a partire da oggi per tre giorni.

SPOSTAMENTI

In zona arancione c'è libertà di movimento senza autocertificazione all'interno del proprio comune dalle 5 alle 22, prima cioè del coprifuoco notturno, mentre resta proibito circolare dopo quell'ora se non per motivi di salute, necessità, lavoro e istruzione (stessi motivi permettono gli spostamenti dalle 22 alle 5, ovviamente con autocertificazione).

si potrà uscire dal proprio comune, rimanendo all’interno della propria regione oltre che per motivi di lavoro, salute o necessità e urgenza, anche per andare al massimo in due persone una sola volta al giorno a trovare un parente o un amico.

E' permesso spostarsi dal proprio comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni. Resta vietato recarsi nel capoluogo di provincia.

NEGOZI

Secondo, importante allentamento delle misure anti-contagio in fascia arancione: tutti gli esercizi commerciali possono riaprire, nel rispetto delle norme di distanziamento (1 metro), sanificazione ed entrate scaglionate. Apertura possibile fino alle 21.

Nei centri commerciali nel weekend è consentita solo la vendita di generi alimentari e restano aperti unicamente farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole.

BAR E RISTORANTI

Ancora chiusi bar e ristoranti, dove è consentito asporto e consegna a domicilio.

SPORT

Sono possibili la riabilitazione e gli allenamenti dei singoli atleti così come l'utilizzo dei centri e dei circoli sportivi del proprio comune o, in caso non fossero presenti sul territorio di residenza, di quelli limitrofi per svolgere all’aperto l’attività sportiva di base (obbligatorio il distanziamento). Off limits gli spogliatoi.