Calcio: La Casalinda Srl nuovo main sponsor del Busca 1920

Il Busca 1920 annuncia una nuova importante partnership, fondamentale per poter affrontare il prossimo futuro societario, che si prospetta ricco di avvenimenti, sportivi e non, per tutto il mondo dei grigi.

La Casalinda Srl è, infatti, ufficialmente nuovo main sponsor societario e parteciperà attivamente alle iniziative del club, sia per quanto concerne la prima squadra che per il settore giovanile.

“Il sostegno de La Casalinda Srl, importante realtà industriale nata e cresciuta a pochi chilometri dalla nostra sede, è fondamentale, perché ci consentirà di poter sviluppare una serie di progetti che avevamo in cantiere e che ritenevamo cruciali per la crescita del Busca 1920. Una crescita non solo sportiva ma anche societaria, in quel 2021 che diventerà per noi a tutti gli effetti, virus permettendo, l’anno dei festeggiamenti per i nostri cento anni di storia” – spiega il presidente dei grigi Gabriele Rosso.

Primo atto della neonata partnership sarà la comparsa del logo aziendale sulle maglie celebrative del Centenario indossate dalla prima squadra nel corso del campionato 2020/21 di Promozione e presentate a fine 2019.

Oggi La Casalinda srl, con sede nella Zona Produttiva Tarantasca Nord 1, è una realtà affermata con clienti su tutto il territorio nazionale, che si è imposta nell’ultimo trentennio quale azienda di riferimento per lo sviluppo, la produzione, il confezionamento e la commercializzazione di detergenti, sanificanti, disinfettanti, cosmetici, articoli sanitari e di convivenza in carta, materiali e attrezzature per la pulizia civile ed industriale, articoli in plastica e alluminio monouso per alimenti. Al centro dell’attività aziendale, il lavoro e la passione quotidiani per un pianeta igienicamente pulito ed ecologicamente sostenibile, attraverso la consulenza, l’erogazione di servizi, la fornitura di prodotti e sistemi per la piena soddisfazione del cliente e delle sue specifiche esigenze.