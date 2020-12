Come scegliere la mascherina giusta per proteggersi dal coronavirus

Proteggersi dal coronavirus è più facile se indossiamo la mascherina: questo è il mantra che si ripete da diversi mesi e che ormai tutti dovremmo essere riusciti a interiorizzare. Ma che cosa cambia tra una mascherina lavabile e una chirurgica? E le FFP2 in quale categoria vanno inserite? Per provare a fare un po’ di chiarezza in merito abbiamo chiesto delucidazioni al team di mascherine.it.

Quali sono le caratteristiche delle mascherine di tipo FFP2?

Queste mascherine si caratterizzano per un elevato potere filtrante sia in uscita sia in ingresso (pari a più del 94%): è questa la differenza più significativa rispetto alle mascherine chirurgiche, che invece non vanno oltre il 20% del potere filtrante in ingresso. Le mascherine FFP2 non possono essere riutilizzate: sono monouso e vanno indossate per non più di 8 ore di seguito. Sono raccomandate in modo particolare per gli operatori sanitari (i quali possono impiegare anche le mascherine FFP3, che assicurano un livello di protezione ancora superiore); ma vanno bene per tutti coloro che si trovano in spazi chiusi molto affollati e con un ricambio di aria limitato. Come abbiamo imparato, infatti, queste sono le situazioni in cui il rischio è più elevato.

A che cosa servono le mascherine?

Si tratta di un dispositivo indispensabile per il contenimento dei contagi da coronavirus. Come ognuno di noi avrà capito, è in corso una seconda ondata e potrebbe arrivarne anche una terza. Per questo motivo è importante che tutti facciano la propria parte. Tenere sul volto la mascherina e indossarla in maniera corretta è una delle precauzioni che chiunque dovrebbe adottare, insieme alla riduzione dei contatti e al mantenimento del distanziamento sociale.

La mascherina chirurgica è davvero utile?

Di certo è la mascherina che viene utilizzata di più; tuttavia si dimostra efficace ai fini del contenimento del contagio unicamente nel caso in cui tutti la usino in maniera corretta. Si può parlare quasi di una funzione comunitaria da questo punto di vista. Le farmacie e i supermercati vendono le mascherine chirurgiche, che hanno una capacità filtrante specialmente verso l’esterno. È chiaro che se esse vengono indossate in maniera non adeguata non servono a niente e si rivelano del tutto efficaci.

Quando dovremmo indossare la mascherina chirurgica?

Le autorità raccomandano il suo utilizzo per tutte le attività della vita quotidiana, che si tratti di andare a lavorare o al supermercato. Occorre ricordare che questa mascherina si può usare solo per quattro ore, dal momento che è usa e getta. Le secrezioni respiratorie emesse da chi la indossa sono bloccate direttamente dalla mascherina. In questo modo si proviene la fuoriuscita di goccioline che potrebbero essere infette, i cosiddetti droplet. Ci sono alcune precauzioni che dovrebbero essere sempre adottate quando si usa la mascherina chirurgica: prima di tutto accertarsi che essa aderisca alla perfezione al volto, in modo che copra il naso e la bocca; inoltre, sostituirla quando ci si accorge che è diventata umida. Prima di usare la mascherina, è necessario sempre lavarsi le mani con acqua e sapone o igienizzarle con un gel a base alcolica.

Che cosa c’è da sapere, invece, sulle mascherine di stoffa?

Queste non sono altro che mascherine lavabili che garantiscono una barriera verso l’esterno, almeno in teoria. Infatti quelle realizzate con stoffe tradizionali non sono certificate. In base alle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità, contribuiscono a combattere la circolazione del virus, a condizione che dopo che sono state usate vengano lavate in lavatrice a 60 gradi. È preferibile ricorrere alle mascherine in stoffa con un filtro certificato, reperibili in farmacia. Di certo sono più comode delle normali mascherine chirurgiche.