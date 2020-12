Ghisolfi in libreria, non c'è due senza tre: una "Piena" di best sellers

Autore Visto da Vicino, ma anche Banchiere in giallo, ma anche estensore di prefazioni e saluti introduttivi. Insomma, verrebbe da dire per rimanere in tema: una "piena" di best sellers e di titoli a beneficio di molte famiglie che stanno riscoprendo i piaceri della lettura nelle settimane del ritorno generalizzato al lockdown per il contenimento della pandemia e la prevenzione di nuove ondate virali.

La riconferma del popolare adagio secondo il quale non vi è il 2 senza il 3, riguarda il Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi: dopo avere conquistato, per la quinta volta consecutiva - tanti quanti sono i libri da lui redatti dal 2014 a oggi su edizioni Aragno -, il pubblico dei lettori istituzionali e familiari con una originale "autobiografia di biografie" di "Visti da Vicino" (titolo decisamente azzeccato per ridurre le distanze e mantenere il diretto legame con il pubblico in tempo di necessario e necessitato distanziamento), Ghisolfi stesso ha assunto con lo spirito di pungente (auto)ironia che da sempre lo contraddistingue il ruolo di protagonista - e niente meno che di vittima romanzata - nel giallo tutto made in Cuneo (e Saluzzo) "La piena assassina" scritto dal vulcanico Gian Maria Aliberti Gerbotto con il contributo del Colonnello Giuliacci, l'uomo delle previsioni del tempo. E, "tertium datur", il Banchiere scrittore ha firmato la prefazione di un libro di grande attualità del costume politico-sociale che, poiché politicamente "scorretto" fin dal titolo, non mancherà di far discutere: "Perché il Popolo Italiano è diventato fascista", di cui sono autori lo storico dirigente della Destra, prima missina e "almirantiana" ora italico-fraterna di Giorgia Meloni, Paolo Chiarenza e lo storico "contro corrente" Ernesto Zucconi.