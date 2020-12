Capodanno in diretta nazionale radio e tv per Wlady Tallini: 'Il mio modo per stare davvero vicino alla gente'

Capodanno in diretta dagli studi di Torino di Radio JukeBoxTv in tutta Italia per Wlady Tallini .

"Farò in modo che da nord a sud si possano collegare con me per gli auguri e per far vedere in diretta come si sono organizzati in questo capodanno particolare.

Sarò insieme a Clara Vercelli e Vito Gioia e saremo in onda da Radio Juke Box Tv Piemonte sul canale 192 in tutta Italia su Bom Channel canale 68 e La Grande Italia canale 254"

Capodanno in diretta dalle 20 e i numeri per mettersi in contatto saranno 333 999 77 94 - 333 156 56 46