Il Cinema Teatro Magda Olivero “Live” vara la sua formula online

Il Cinema Teatro Magda Olivero (CTMO) ritorna “in onda” con un nuovo format. Dopo lo stop delle attività nei mesi di novembre e dicembre per le norme anticovid, lo spazio riprende la programmazione di musica, cinema e teatro con una formula online.

Gli appuntamenti sono a partire da domani, martedì 29 dicembre alle 21 e avranno come protagonisti musicisti, attori, scuole di danza, partner del teatro e le realtà artistiche che hanno sospeso la loro attività a seguito dei vari lockdown.

"Ctmo Live sarà quindi un format in streaming - informa il circolo Ratatoj gestore del civico di via Palazzo di città - dove le luci del palco del Teatro si riaccenderanno per performance artistiche dal nostro territorio".

I primi quattro appuntamenti di Ctmo Live saranno vedranno come protagonisti la ballerina hip hop Federica Giusto, il chitarrista saluzzese Carlo Pignatta, la performance con la scuola di danza Asd Revelé, il monologo di Stefano Benni interpretato da Corrado Vallerotti.

Il primo appuntamento sarà martedì 29 dicembre alle ore 21 ed avrà come ospite Carlo Pignatta, giovane musicista saluzzese insegnante all’Accademia Suzuki Talent Center di Torino.

Link della diretta: https://www.facebook.com/cinemateatromagdaolivero/videos/401482511186805

Prossimi appuntamenti: 5, 12 e 19 gennaio 2021.

CTMO Live sarà in streaming sui social del teatro e sul sito internet www.cinemateatromagdaolivero.it