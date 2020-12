Il brand Le Volière a fianco dell ‘associazione “Il Fiore della vita” per la Pediatria e Onco-ematologia di Savigliano

Anche il brand Le Volière a fianco dell’associazione “Il Fiore della vita” che sostiene la Pediatria dell’Ospedale di Savigliano, unità satellite delle rete Onco-Ematologica Pediatrica piemontese per tutta la Provincia di Cuneo.

Le due sorelle Silvia e Coletta Pomero creatici del marchio moda, oltre all’annuale donazione hanno regalato per Natale alcuni capi della loro collezione “girls”, alle piccole pazienti del reparto saviglianese.

Un dipartimento ora completamente rinnovato, quasi irriconoscibile dopo i lavori di restauro, finanziati grazie a 70 mila euro, donati da “Il Fiore della vita” all’ospedale, frutto della solidarietà di tante persone riconoscenti agli operatori sanitari come alle iniziative, messe in campo per il benessere dei piccoli degenti e delle loro famiglie durante la cura.

Oltre al nuovo impianto di raffrescamento, soprattutto per i bambini che devono fare la chemio, colpisce il nuovo look del reparto: l’ambiente colorato e leggero come possono essere i muri delle camerette di casa, dove ranocchie, oche, galline, volpi, ricci, gufi disegnati da Romina Panero accompagnano i bambini in spensierati viaggi di fantasia, facendoli evadere con la testa e alleggerendo il periodo difficile della malattia.

Le Volière (migliaia di followers su Instagram) si è posta come obiettivo, spiegano le due imprenditrici che, in quanto mamme conoscono la Pediatria saviglianese, quello di far conoscere maggiormente e, in particolare alla fascia giovanile, attraverso i social, il sodalizio saviglianese ( presidente Gianfranco Capello).

Sodalizio costituito nel 2011 da genitori uniti dall’esperienza traumatica dei figli affetti da malattie oncoematologiche e dalla convinzione di quanto fosse importante creare qualcosa in affiancamento all’equipe medico scientifico che aiutasse i bambini e genitori durante il percorso delle cure in ospedale.

Alla consegna dei regali di Natale, firmati dalle sorelle Pomero, nel reparto diretto fino al 18 dicembre scorso dal dottor Luigi Besenzon che ha costruito la squadra altamente professionalizzata e di grande umanità della Pediatria, erano presenti il dottor Roberto Sardi, le dottoresse Alessia Frimaire, Antonella Aimar, Francesca Fissore.

Per aiutare “Il fiore della vita odv “contattare la segreteria allo 0172.719375 oppure effettuare la donazione sul conto corrente bancario intestato a: il fiore della vita odv, via degli ospedali, 14 Savigliano. Intesa San Paolo, sede legale: piazza san Carlo, 156 - 10121 Torino- Iban: it05 d030 6909 6061 0000 0112 017.