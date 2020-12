Sci alpino, Coppa del mondo: definitivamente cancellato il gigante di Semmering

Troppo il vento salito sul pendio di Semmering per poter permettere la seconda manche del gigante femminile. La gara è stata così cancellata, dopo l'abbassamento dello start e un paio di rinvii della partenza, e non sarà riprogrammata in questi giorni nella stessa località austriaca, né domattina, né mercoledì.

La gara, al termine della prima manche, vedeva in testa Petra Vlhova con un vantaggio di 22 centesimi su Marta Bassino, al terzo posto la svizzera Michele Gisin a 35 centesimi, con Mikaela Shiffrin quarta a 59 centesimi. Federica Brignone era ottava a 1"72, fuori Sofia Goggia. Per la seconda manche si erano qualificate anche Laura Pirovano (28sima) ed Elena Curtoni (29sima). Eliminate Roberta Melesi, Valentina Cillara Rossi, Luisa Bertani e Lara Della Mea.

Il programma prosegue quindi con lo slalom in notturna previsto per martedì con prima manche alle 15.15 e seconda alle 18.30, sempre con diretta su Rai Sport ed Eurosport, al quale prenderanno parte Irene Curtoni, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Carlotta Saracco, Federica Brignone e Marta Bassino. Si vedrà più avanti se e dove eventualmente recuperare il gigante definitivamente cancellato a Semmering.