Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Marta Bassino seconda dopo la manche d'apertura del gigante di Semmering

Marta Bassino è in seconda posizione, in piena lotta per il successo finale, a metà gara del gigante di Semmering (Austria), quarto della stagione di Coppa del mondo 20\21.

Prima frazione molto buona quella di Marta, al via con il pettorale numero 3, superata solo da Petra Vlhova. Terza Michelle Gisin, poi Mikaela Shiffrin e Sara Hector. Ottava Federica Brignone

Vlhova ferma il cronometro a 1:02.15, Bassino a 22 centesimi.

Marta: "Abbastanza soddisfatta, anche se ci sono stati un paio di punti dove mi sono un po’ addormentata e ho dovuto reagire. Gara apertissima, nella seconda bisogna attaccare a tutta."

La seconda manche scatta alle ore 13 (diretta su Raisport e Eurosport).