Cuneo: al QI la nuova mostra di Stefano Venezia

E' stata inaugurata ieri (domenica 27 dicembre) - e rimarrà visitabile sino al 15 febbraio 2021 - al centro inclusione QI di Cuneo la nuova mostra di Stefano Venezia.

Stefano Venezia, 1970 thought engineer (tecnico del pensiero) vive a Cuneo e opera una personale ricerca nel settore delle arti contemporanee tramite interventi ambientali, progetti relazionali e collaborazioni. Co-fondatore del gruppo E_qui e collettivo Calzaap!.

"Nell’odierna società dove ogni atto può essere assunto al mondo dell’arte, allora è arte quello che non si è registrato né raccolto: arte è dunque ciò che si è perso. Percepisco la mia persona in continuo mutamento specialmente per il fatto che incontro e mi confronto con altre persone, così una parte di loro mi rimane addosso, nell’anima. Ogni giorno mi tuffo in un universo di relazioni, mi affiancano nuove identità come potenziali attivatrici di conoscenza, tra 7,7 miliardi di stelle sconosciute. Siamo il risultato di scambi inarrestabili e di noi cosa traspare? Il sentimento di perdere qualcosa per il mancato incontro con una persona o perché se conosciuta ne ho dimenticato il contributo, mi ha spinto ad immaginare e realizzare questa operazione dell’anno 2020" dice Venezia.

"In questi dodici mesi ho interrogato la memoria, dialogato con familiari e conoscenti, riletto documenti e analizzato fotografie per tradurre il tutto in cinque tavole temporali, ognuna rappresentante cinque anni. I miei primi venticinque anni, il tempo di una generazione. Dall’insieme di affetti, di scelte personali e desideri, di esperienze lavorative e di studio, ho voluto distillare la mia parte creativa affiancandovi spunti dalla storia dell’arte intrecciati con lo sviluppo della tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Tutta l’operazione è una semplice tappa, con la prospettiva di continuare la ricerca attraverso la medesima ricetta".