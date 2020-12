Volley maschile A2 - Cuneo Volley, il bilancio di fine anno del vicepresidente Costamagna: "Secondo posto frutto di un lavoro collettivo"

Il bilancio della prima parte di stagione, con un match da recuperare, e il girone d’andata concluso al secondo posto dell’A2 maschile, per la Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo è più che positivo.

Lo conferma il vicepresidente Gabriele Costamagna: “Siamo partiti in primavera – ricorda – in perfetta sinergia con coach Serniotti puntando sulla formazione di una squadra composta da professionisti desiderosi di vincere. Il 90% delle richieste del coach è stato esaudito. L’obiettivo era condurre un percorso differente rispetto a quello delle ultime annate e devo dire che per ora è stato conseguito. Il gruppo è forte, coeso, desideroso di indossare e difendere con onore la prestigiosa maglia di Cuneo. Il secondo posto è il frutto del lavoro compiuto in più ambiti, da quello sportivo, partendo dalla fase di allenamento, a quello di costruzione di uno staff sinergico senza dimenticare la dirigenza e tutti i soci che nel momento del bisogno non hanno mai fatto mancare il loro supporto economico. Un processo a tappe nel quale siamo quotidianamente impegnati, con umiltà e determinazione. Le partite si possono vincere o perdere ma ciò che importa è la costruzione di un sistema e di un progetto credibile che guardi all’oggi e soprattutto al domani. Anche l’età media del gruppo, di poco superiore ai 24 anni, è da leggere in tale ottica. L’ultima vittoria in campionato con Mondovì è stata importante perché avevo chiesto alla squadra i tre punti onde occupare le posizioni di vertice della graduatoria e poter affrontare con un vantaggio la Coppa Italia 2020-2021. Essere tra le prime due assicurerebbe i quarti di finale in casa. In ogni caso si tratta del primo obiettivo stagionale raggiunto e ciò riempie tutti noi di orgoglio e soddisfazione. Sensazioni condivise con i nostri soci, i nostri sponsor, le Istituzioni. I giocatori sono molto contenti per la qualificazione e la reazione avuta nel quarto set del derby contro Mondovì ha confermato la loro voglia di vincere e l’attaccamento al progetto”.

Due parole per descrivere l’ambiente in questo momento?: “Caldo e motivato. Ci giungono i complimenti dai nostri sponsor e per operare il salto di qualità occorre incrementarli ancora. Farlo in modo coinvolgente e rendendoli sempre più parte del nostro mondo, anche con piani adeguati di comunicazione che li gratifichino e li rendano sempre più vicini alla squadra e alla Società. Questi sono i nostri obiettivi a medio termine che guardano però a proseguire sulla strada tracciata e consolidare negli anni la nostra realtà”.