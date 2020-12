A Savigliano partiti i lavori all’ex casa del custode del cimitero, termineranno entro l’estate

Sono partiti gli interventi di riqualifica sull’ex casa del custode del cimitero di Savilgiano per la soluzione di co-housing sociale all’interno della quale potranno trovare una sistemazione dalle 12 alle 14 persone. Si sta così concretizzando il progetto “DueCinqueOtto” del Comune. Realizzato per persone in situazioni di temporanea emergenza abitativa, prevede la riqualifica della struttura, i cui lavori sono iniziati a dicembre e finiranno entro l’estate.

“Speriamo anche prima” commenta la vice sindaca Alessandra Frossasco che aggiunge: “Sono molto soddisfatta della realizzazione di questo progetto in quanto una struttura di questo tipo mancava sul nostro territorio e andrà ad integrarsi con la Tenda, la Sosta, il dormitorio e gli alloggi Atc. L'intenzione è quella di avere più soluzioni possibili in modo da poter soddisfare il maggior numero di richieste tenendo conto delle varie esigenze delle persone bisognose di aiuti... Dopo il difficile anno trascorso penso sarà importante per la nostra realtà”.

Entusiasti per l’inizio dei lavori anche dalla Caritas cittadina, preoccupata per i casi di persone senza fissa dimora che potrebbero presentarsi dopo la crisi dovuta all’emergenza sanitaria: “Bisognerà stare attenti, speriamo nel progetto del comune per cui hanno iniziato i lavori di riqualifica degli interni, speriamo che per l’estate si possa lavorare anche su quella struttura”.

Il co-housing sociale, a differenza dell’housing sociale, consente al Comune o a privati di garantire a chi ha emergenza abitativa un alloggio in condivisione con altri ospiti, in attesa che gli venga assegnata una casa popolare ad affitto calmierato o possa spostarsi in un alloggio in affitto a prezzo di mercato.

L’ex casa del custode del cimitero, da sempre di proprietà del Comune, ospiterà quindi un gestore residente, alloggiato al primo piano dello stabile che sarà individuato insieme alla Comunità Papa Giovanni XXIII e fornirà un servizio di presidio fisso attivo. In seguito, saranno aggiunti i casi di persone inserite dall’assistente sociale del Consorzio Monviso Solidale o da altre associazioni locali che sono venute a conoscenza di un caso di emergenza abitativa. Gli ospiti daranno poi un contributo minimo, saranno seguite dalle associazioni e dal Consorzio per trovare una soluzione abitativa e non solo.