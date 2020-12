Alba, sosta a tempo (2 ore) nei parcheggi a pagamento di corso Italia

Annunciate nelle scorse settimane, sono divenute effettive da oggi le modifiche che il Comune ha deciso per la regolazione dei parcheggi nelle zona di corso Italia e piazza San Paolo.



Nel primo caso, tutti gli spazi della sosta a pagamento (parcheggi blu) disegnati lungo le due direttrici del corso sono stati ora vincolati a una sosta massima di due ore.

Chi vorrà usufruirne dovrà quindi continuare a pagare la sosta tramite parchimetro o per mezzo dei diversi sistemi elettronici ammessi dal gestore Parcheggi Italia, ma potrà prolungare la propria sosta per un tempo massimo di 120 minuti (gli abbonati dovranno quindi preoccuparsi di segnalare l’ora di arrivo tramite la posa di disco orario).



E’ stata invece allungato – da mezz’ora a un’ora – il tempo di sosta massimo consentito nei posti in superficie di piazza San Paolo.



"Le due modifiche – spiega l’assessore alla Polizia Municipale e al Commercio Marco Marcarino – accolgono le richieste di buon senso avanzate da cittadini e commercianti, consentendo un’adeguata rotazione e possibilità di trovare parcheggio in due spazi nelle vicinanze dei quali sono comunque attivi i due ampi parking della stazione ferroviaria e di piazza San Paolo, certamente adatti per soste più lunghe".