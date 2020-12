Alba, attenzione a quartieri e parchi tra i buoni propositi del Comune per il 2021

Non c’è solo la viabilità tra i progetti che l’Amministrazione guidata da Carlo Bo punta a realizzare nel corso del nuovo anno alle porte.

Nell’elenco annuale delle opere che l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio ha illustrato nei giorni scorsi in Consiglio comunale figurano infatti diversi capitoli che, nelle intenzioni, intendono testimoniare l’attenzione della Giunta per le aree esterne al centro storico e il verde cittadino, al centro di uno specifico "piano" cui l’esecutivo comunale ha destinato un impegno finanziario di 200mila euro, finanziati da oneri di urbanizzazione.



Quattro in particolare gli interventi previsti all’interno di questo pacchetto, che comprende la sistemazione del giardino "Maestri del Lavoro" di corso Piave, la riqualificazione dello stesso corso, nuovi interventi all’interno della Zona H e la riqualificazione del "Percorso Vita" di San Cassiano.



Il primo intervento a venire realizzato sarà verosimilmente quello che riguarda l’area verde posta di fronte all’ex Cooperativa dei Lavoratori, ora PrestoFresco, dove secondo l’assessore occorre provvedere a una generale opera di sistemazione di pavimentazioni, muretti, verde e giochi.



Il Comune vuole quindi intervenire sullo stesso corso, con la predisposizione di nuovi arredi urbani, ma anche con accorgimenti che consentano, senza doverla sostituire, di metterne in sicurezza la pavimentazione in pietra, oggetto di annose lagnanze da parte di residenti che, sin dalla sua posa, un quindicennio addietro, additano i rilievi della superficie come potenziale causa di inciampi e cadute.



Contestualmente si procederà su corso Langhe, dove il Comune ha elaborato un progetto che, illustrato anche ai commercianti della zona, punta a modificare la viabilità lungo i controviali, con l’introduzione della Zona 20, di spazi per la sosta delle biciclette e di altre misure volte a migliorarne l’arredo urbano e la vivibilità da parte degli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti, proseguendo quanto già sperimentato recentemente in una prima parte del corso.



Articolato il lavoro che attende il Municipio per la sistemazione della Zona H e del Parco Boblingen. Nella grande area verde della Cittadella Studi sono in via di definitiva ultimazione i due impianti sportivi – una piattaforma polivalente e un campo da beach volley – appena realizzati dall’Amministrazione, che interverrà anche per la sistemazione del contiguo skate park, del verde, dei percorsi pedonali e dell’arredo urbano.

Mentre programma la realizzazione in questa zona di una delle piazzole di sosta del progetto "Bici sicure", il Municipio ha ricevuto rassicurazioni da Rete Ferroviaria Italiana circa il suo impegno a ultimare in tempi brevi la passerella sopraelevata che collegherà la zona alla stazione ferroviaria.

Su quest’ultimo fronte, l’assessore Reggio è in pressing sulla direzione romana di Rfi per ottenere l’autorizzazione a procedere per la realizzazione delle aree "di sbarco" del collegamento, di competenza comunale e recentemente finanziate.

Intanto occorrerà espletare il bando che porterà a rinnovare la gestione del Centro Giovani, in scadenza, mentre anche grazie al contributo da 300mila euro approvato dalla Fondazione Crc si provvederà a proseguire il recupero dell’ex caserma Govone realizzando nelle antiche stalle uno spazio che verrà affidato ad associazioni cittadine che operano sul fronte delle disabilità.



Ultimo fronte di questo capitolo è quello che riguarda il Parco "Bambini del mondo" di San Cassiano, meglio conosciuto come "Percorso Vita". Qui è stato previsto il miglioramento del verde anche tramite nuove piantumazioni, l’installazione di nuovo arredo urbano e la sistemazione di viali, attrezzature e della sponda del laghetto presente nel parco.