Alba, le "favole al telefono" di Gianni Rodari per la recita natalizia della Casa dei Bambini Miroglio [VIDEO]

"Quest’anno, con le scuole chiuse e il susseguirsi di notizie negative, a cui siamo tristemente e quotidianamente esposti, abbiamo sentito l’esigenza di non abbandonare l’idea della recita di Natale del nostro asilo, ma anzi di realizzarla in una modalità diversa".



E’ il messaggio che arriva dalla "Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio", che, riprese le attività dopo la lunga chiusura dovuta alla prima ondata dell’emergenza Covid, non ha voluto rinunciare a quello che negli anni ha sempre rappresentato un applaudito momento di festa e condivisione nel percorso di avvicinamento al Natale di centinaia di famiglie, dipendenti del gruppo tessile che dal 1958 affidano i propri bimbi alle cure del nido e asilo aziendale.



"Ci siamo ispirati alle parole di Gianni Rodari per celebrare i 100 anni dalla sua nascita e la sua visione poetica della realtà – raccontano dall’asilo di via Crispi, dove la rappresentazione natalizia tradizionalmente portata in scena sul palco del Teatro Sociale ( qui il resoconto dallo spettacolo dello scorso anno, ispirato al "Piccolo Principe" di Antoine de Sant’Exupéry ) ha lasciato posto a un video realizzato grazie alla voce narrante di Livio Partiti, al coordinamento di Elisa Olivero, alla fotografia di Eugenio Pini e alle riprese di Lorenzo Agnello –. Delle sue tante opere, 'Favole al telefono' ci sembrava particolarmente adatta al periodo che stiamo vivendo per trasmettere ai piccoli ottimismo e fiducia nel futuro".

Le parole del grande "uomo dei sogni” sono così state interpretate dai bimbi che frequentano la scuola, in un video poetico e delicato, che lascia una sensazione di grande serenità. "Abbiamo pensato di condividere questi 12 minuti di gioia e allegria con tutti i bambini che lo vorranno – è il messaggio che accompagna il video –, affinché non smettano mai di credere nella magia e nella fantasia che fanno il mondo migliore. E poi perché, come diceva Gianni Rodari, la speranza è qualcosa di talmente prezioso da dover essere distribuita a chiunque".