Bra: kit raccolta rifiuti, quasi ultimata la consegna a domicilio

Si stanno concludendo le operazioni di consegna dei sacchetti 2021 per la raccolta differenziata in città, in alcune vie del centro e dell'Oltreferrovia.

Si ricorda che potranno essere utilizzati nel nuovo anno anche i sacchi bianchi con banda rossa non utilizzati nel 2020, visto che nel nuovo anno verrà mantenuto il medesimo colore.

Le ultime consegne sono in programma entro venerdì 8 gennaio 2021, quando sarà completato il programma che ha visto servite le circa 14.500 utenze cittadine, con un ritmo di consegna di circa 350 utenze servite al giorno, sette giorni su sette.

Chi non era in casa ha ricevuto un avviso per poter prenotare il ritiro presso l'Ecosportello cittadino di corso Monviso, cosa fatta in queste settimane da quasi 1.000 utenti braidesi utilizzando il servizio on line su www.verdegufo.it