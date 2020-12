Bra, nessuna nuova investitura all’Epifania per l’Arciconfraternita dei Battuti Neri

Il 2021 ci porterà il vaccino e si spera il ritorno alla normalità, anche in ambito religioso.

Sempre nel pieno rispetto delle direttive anti-Covid, l’Arciconfraternita della Misericordia di Bra ha lavorato con dedizione, affinché la celebrazione della Messa prefestiva delle 17.30 avesse luogo, pur in un’annata particolare come quella attuale, che ha visto annullare i riti della Settimana Santa, momento liturgico di grande intensità per i Battuti Neri.