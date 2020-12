Cavallermaggiore: la casa di riposo San Giorgio avrà la sua “sala degli abbracci”

Anche la casa di riposo San Giorgio avrà la sua “sala degli abbracci”. Interamente donata dalla Fondazione Martoglio, grazie alla mediazione del presidente del gruppo Alpini Avvocato, Giulio Fumero, permetterà agli ospiti di ricongiungersi, in totale sicurezza, con i propri famigliari.

Composta da un’unità esterna, collocata fuori, nel cortile della struttura in comunicazione con un un corridoio interno, e una camera gonfiabile, divisa da una membrana trasparente da cui si potranno abbracciare le persone in massima sicurezza.

Gli ospiti avranno una mezz’ora di tempo per parlare, abbracciare e rivedere i propri famigliari. Una volta terminato saranno sottoposti a venti minuti di sanificazione, insieme agli spazi da entrambi i lati. A occuparsi della sanificazione dei locali sarà un addetto dell’rsa.

Un progetto non facile da gestire, proposto dalla stessa casa di riposo San Giorgio, ma che ha da subito convinto la Fondazione fondata da Ofelia Filip, vedova Martoglio, a stanziare 3.110 euro per la realizzazione della struttura da parte dell’azienda Sport Promotion: “Questo intervento a Cavallermaggiore - spiegano dalla Fondazione - ci è sembrato molto interessante. Pensare che anche sotto le feste ci sono persone che non possono vedere i propri cari, è difficile. A livello umano può essere debilitante quanto una malattia”.

Parere su cui concorda anche il presidente dalla casa di riposo, colonnello Giuseppe Lamberto: “Ci siamo accorti dopo 8 mesi che il problema più grosso della pandemia da noi, ma penso anche in altre case di riposo, è stato l’isolamento sociale. A nostro avviso fa più danni del virus stesso. E' molto importante l’incontro con le famiglie".

Alla San Giorgio, nei mesi scorsi era già stata installata una postazione "artigianale" interna alla struttura, "avevamo bisogno però di aumentare le possibilità, abbiamo visto che il mercato ci offriva una soluzione sicura e innovativa e l’abbiamo colta. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare la Fondazione Martoglio che ci ha finanziato il progetto e a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento”.

"L'amministrazione comunale è felice che la Casa di Riposo San Giorgio abbia questa importante opportunità per valorizzare il rapporto tra ospiti e famigliari - aggiunge soddisfatto il sindaco Davide Sannazzaro -. Un ringraziamento va alla Fondazione Martoglio per la generosità di questo dono e alla Direzione della Casa di Riposo che si è mossa subito in modo concreto capendone il valore in un momento delicato come quello che stiamo vivendo".

In questi giorni, l’azienda sta allestendo la sala degli abbracci che sarà pronta dal 30 dicembre, l’inaugurazione ufficiale sarà il 7 gennaio .