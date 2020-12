Il medico monregalese Claudio Sarotto nominato nella Commissione Regionale di Sanità e Assistenza

Fratelli d’Italia annuncia con orgoglio la nomina del Dott. Claudio Sarotto, stimato medico di Mondovì, nel CORESA, la Commissione Regionale di Sanità e Assistenza. La Commissione, organo consultivo di controllo sulle attività della Giunta Regionale del Piemonte in materia di sanità e di assistenza, ha il delicato compito di esprimere pareri sulle delibere regionali prima che vengano definitivamente approvate.

“Ringrazio il Partito, il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni e il Consiglio Regionale tutto per la fiducia accordatami. Metterò a disposizione la mia esperienza, maturata in tanti anni di professione prima nella medicina generale e poi nelle cure domiciliari e palliative, nella comunicazione tra ospedale e territorio e nell’assistenza a disabili minori ed adulti. Lo sviluppo della medicina del territorio, strutturato in forme ben organizzate di associazionismo e anche di telemedicina, appare fondamentale in ottica di un efficientamento futuro, che abbia però sempre come punto cardine il benessere dei pazienti e il mantenimento di altissimi standard qualitativi” dichiara Claudio Sarotto, neo-membro del CORESA e Presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Mondovì.

Il partito ricorda inoltre la nomina di Paolo Radosta, Segretario del Circolo Fratelli d’Italia del Saluzzese, quale componente dell’Associazione Abbonamento Musei, che ha per scopo la promozione e il coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali volte a migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale piemontese. “Una nomina che mi emoziona e mi riempie d’orgoglio: ringrazio profondamente il partito per aver voluto riporre fiducia in me. Un riconoscimento da onorare con impegno e passione e che vedrà la cultura al primo posto. Sostenere il circuito museale territoriale in un periodo così difficile è di massima importanza. La cultura non uccide: riapriamo i musei, in totale sicurezza” commenta Paolo Radosta. “Mi felicito personalmente con Claudio e con Paolo per i loro nuovi incarichi. Sono certo che sapranno fare entrambi un eccellente lavoro. La sanità, a causa della crisi che stiamo vivendo, è entrata prepotentemente al centro del dibattito: Fratelli d’Italia s’impegna a proporre modelli che garantiscano la piena fruibilità delle strutture sanitarie a tutti i cittadini. Nessuno deve essere lasciato solo. Colgo infine l’occasione per augurare a tutta la cittadinanza un Buon Anno nuovo: che possa portarci la serenità di cui abbiamo bisogno, lasciandoci alle spalle un periodo buio e difficile.” dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni.