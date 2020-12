Legge Bilancio, Lega in Comagri senato: "Parere contrario, nostra priorità sono agricoltori e allevatori"

"In tempo di Covid il Governo ha parcheggiato in un angolo il settore agroalimentare, condannando agricoltori e allevatori a un destino di incertezza economica e lavorativa. A fronte delle contrazione dei prezzi di alcuni comparti che ha determinato gravi perdite infatti, l'esecutivo non solo ha risposto con ristori economici insufficienti ma ha dimostrato anche una mancanza di visione strategica e strutturale, non avendo saputo cogliere l’importanza di alcuni interventi di più largo respiro, fondamentali alla ripresa come il ripristino dell'utilizzo dei voucher, il rafforzamento della cambiale agraria, l'estensione dell'esonero dagli oneri previdenziali a tutto il territorio nazionale, l’estensione della moratoria a tutto il 2021 delle rate per mutui e interessi, la semplificazione burocratica accesso fondi PAC e PSR, e il sostegno a tutta la filiera del cibo".