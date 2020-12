Rifiuti, Alba rinnova la raccolta con un appalto da 18 milioni e il passaggio al sacchetto conforme

Un anno di tempo per portare anche Alba nella schiera dei 40 comuni di Langhe e Roero – su 54 consorziati –, che hanno già adottato o si apprestano ad adottare il sistema di raccolta basato sul cosiddetto "sacco conforme", con l’obiettivo di abbattere in modo considerevole la quantità di rifiuti da smaltire in discarica.



Questa una delle principali prerogative del contratto per il servizio di raccolta e rifiuti e nettezza urbana che il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (Coabser) si appresta ad affidare per conto dell’Amministrazione albese in forza del bando approvato dal Cda dell’ente e pubblicato da quest’ultimo lo scorso 24 dicembre, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 28 gennaio 2021: tre giorni prima del termine (prorogabile per i tempi necessari al passaggio di consegne) nel quale scadranno i cinque anni del contratto in corso dal 1° febbraio 2016 con il Gruppo Egea.



Un affidamento dal valore economico decisamente rilevante: 2 milioni e 218mila euro per il primo anno, che saliranno a 2 milioni e 291mila nel secondo per poi attestarsi a regime a 2 milioni e 62mila euro, sempre Iva esclusa.

Poco più di 18,6 milioni di euro complessivi se si considerano i potenziali otto anni di un impegno che vede il primo lustro prorogabile di altri 36 mesi su istanza dell’affidatario. E che, come già per quello assegnato sotto l’egida dell’Amministrazione Marello, vedrà il criterio di affidamento dell’offerta economicamente più vantaggiosa – su valori sostanzialmente identici a quelli uscenti – contemperato da correttivi riguardanti innovazioni e accorgimenti con particolare riguardo a proposte mirate al miglioramento del decoro urbano e della raccolta differenziata.



"L’obiettivo, una volta a regime, è quello di una riduzione della quantità di indifferenziato nell’ordine dei 100 chilogrammi pro-capite annui, rispetto agli attuali 260", spiega l’assessore albese all’Ambiente Marco Marcarino, che siede nel Cda del Coabser insieme al suo presidente Giuseppe Dacomo e ai consiglieri Enrico Maria Marengo, Annalisa Ghella e Sara Cravero.



Così facendo Alba intende raggiungere i valori fissati dalla più recente normativa regionale (un massimo di 159 chilogrammi pro capite annui) e magari emulare i lusinghieri risultati raggiunti in questo ambito dalla vicina Bra, capace di portare a una quota del 89,47% il proprio livello di differenziazione degli scarti, contro l'attuale 65% della capitale delle Langhe (dato 2019): un risultato che ha posto la città della Zizzola tra le medie realtà più virtuose del Piemonte, mentre guardando alla sola la palma di comune "riciclone" spetta al più piccolo Magliano Alfieri, con il 90,14%.



Lo strumento tramite il quale arrivarci è proprio l’introduzione della raccolta porta a porta tramite "sacchetto conforme", contenitore marchiato dal Coabser e consegnato annualmente alle 12mila famiglie servite in maniera predeterminata rispetto al numero di componenti il nucleo familiare, con possibilità di sforare quella stessa quantità solamente previo la richiesta di nuovi sacchetti da pagarsi a parte rispetto alla tariffa della Tari.



Per metterlo in funzione il nuovo gestore avrà un anno di tempo, necessario per compiere passi quali la verifica della banca-dati delle utenze, la creazione di uno sportello dedicato e la predisposizione di apposite iniziative di comunicazione.



Un obiettivo che si accompagnerà a una riduzione dei passaggi di raccolta dell’indifferenziato – dagli attuali due a uno soltanto a settimana –, e al contestuale raddoppio di quello oggi dedicato all’umido, che verrà intanto esteso a tutta la città, andando a comprendere anche i quartieri e le case sparse oggi escluse.



Analogo potenziamento riguarderà la raccolta della plastica, con l’introduzione di sacchetti più capienti e il raddoppio da uno a due dei passaggi di raccolta, mentre un’ulteriore novità riguarderà, per il solo centro storico, l’introduzione del porta a porta anche per il vetro, mentre nel resto della città si andrà avanti con la settantina di campane già presenti in tutta la città, ad esclusione del centro, opportunamente rinnovate.



Si guarda poi al potenziamento del compostaggio domestico e all’introduzione di forme di compostaggio collettivo, mentre importanti investimenti sono previsti in campagne di comunicazione in grado di incrementare l’efficacia delle novità destinate a entrare a regime nei primi dodici mesi di servizio.