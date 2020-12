Servizio Civile a Cherasco via al bando per due posti all'Ufficio Turistico

È stato pubblicato prima di Natale il bando per la selezione dei volontari che vorrebbero svolgere servizio civile nel 2021. Anche Cherasco offre la possibilità ai giovani tra i 18 e i 28 anni di partecipare al Servizio Civile Universale: il progetto riguarda l’esperienza presso l’ufficio turistico e si intitola “L’arte va in città” ed è valido per due posti.

Mira alla valorizzazione e alla promozione della cultura locale e del territorio; nonché alla riscoperta del proprio patrimonio artistico-culturale.

«Il Servizio Civile ha preso avvio a Cherasco alcuni anni fa - dice Elisa Bottero, assessore alle Politiche Giovanili - con ottimi risultati. I ragazzi sono stati impegnati in varie attività a favore del turismo e dei giovani, dando un valido contributo. Ci auguriamo che anche quest'anno ci siano giovani interessati a fare questa bella e importante esperienza che è sicuramente un arricchimento personale e professionale, ha una forte valenza educativa e formativa. Il servizio civile dà la possibilità a ragazzi e ragazze di dedicare un anno a favore di un impegno attivo nell'ambito di progetti specifici».

I giovani impegnati nel Servizio Civile ricevono un rimborso di 439,50 euro mensili. Possono fare domanda cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, non appartenenti a corpi militari o forze dell'ordine, cittadini italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti.

La scadenza per la presentazione delle domande è l’8 febbraio 2021 alle 14: gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

L’accesso alla piattaforma è possibile: solo attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero o con le credenziali fornite dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Successivamente all’invio della domanda, il candidato verrà convocato per un colloquio.

Per informazioni ufficio turistico 0172 427050.