Stefania e Noemi, artiste della moda nella Langa dei grandi vini [VIDEO]

Nel centro langarolo, famoso per il suo belvedere e le sue pregiate etichette, altre realtà si stanno facendo spazio per originalità e valore.



Due giovani designer propongono con successo i loro abiti non solo sul territorio, ma anche oltre confine.



Si tratta di Stefania Bellini e Noemi Passaniti. Intraprendenti e creative, le due giovani lamorresi, in settori diversi della moda, si stanno facendo conoscere e apprezzare.



Background diversi e proposte diverse. Noemi, con un percorso di studi che l’ha vista per diversi anni in Francia, propone una moda al femminile che definisce “for all womankind”, ovvero per qualsiasi donna.



Stefania si dedica invece alla sposa, utilizzando soprattutto sete, selezionate e acquistate seguendo una filiera di assoluta sostenibilità e tingendole artigianalmente, attraverso l’uso di prodotti naturali, dal cavolo nero alla feccia residuata dalla fermentazione dei mosti.



Nell’intervista doppia che segue, le andiamo a conoscere assieme.