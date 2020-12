Come navigare in Internet in maniera anonima e sicura in modo gratuito

Crittografando la tua connessione, una VPN ti consente di navigare in Internet in modo più anonimo e sicuro. La maggior parte delle VPN addebita una tariffa di abbonamento mensile per utilizzare la propria rete di server sicuri. Tuttavia, alcuni provider offrono una connessione VPN gratuita. Se dai un'occhiata più da vicino ai servizi VPN gratuiti, scoprirai che pochissimi sono di buona qualità. Anche le migliori VPN gratuite hanno spesso limiti di dati o velocità. Alcuni provider offrono un'app di base limitata gratuitamente, con l'intenzione di ottenere un abbonamento a pagamento in un secondo momento.

Fai attenzione ad alcune VPN gratuite

Diffida sempre di prodotti e servizi "gratuiti" e le VPN non fanno eccezione. Sebbene alcune VPN gratuite facciano molto bene il loro lavoro, non tutte saranno in grado di soddisfare le tue esigenze. Molti servizi VPN affermano di essere "gratuiti", ma ti prendono comunque qualcosa, anche se non sono soldi. Ad esempio, alcune VPN gratuite vendono la tua connessione ad altri clienti. Altri provider gratuiti monitorano persino i siti Web visitati in modo da poter vendere tali dati alle agenzie di marketing. In altre parole, potresti pensare che la tua vita online sia protetta da queste VPN gratuite, quando in realtà è ancora più compromessa.

Non tutte le VPN free nascondono insidie