Gran Varietà per il Capodanno 2020 in diretta dal teatro Toselli di Cuneo

Promocuneo presenta la notte più scintillante dell’anno: il 31 dicembre 2020, dal Teatro Toselli di Cuneo, un Gran Varietà per salutare l’anno che se ne va e brindare, tutti insieme, al nuovo anno.

Roberto Audisio con Elisa Muriale condurranno il pubblico in uno show coinvolgente con tanti ospiti che si alterneranno sul palco, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid , a porte chiuse.

Senza muoversi dal proprio divano sarà possibile assistere allo spettacolo, a partire dalle 22:15, in diretta tv su Telegranda (can ale 186), sui canali Facebook Promocuneo e Teatro Toselli e sul canale YouTube “Un teatro come casa”. L’inedita coppia di conduttori, per la prima volta insieme sul palco del Toselli, arriva da importanti esperienze nel campo: il cuneese Rober to Audisio, conduttore ufficiale dell’internazionale AmiCortiFilmFestival e di molti eventi cuneesi, è anche il capo Delegazione FAI della provincia di Cuneo, mentre la fossanese Elisa Muriale, dopo una lunga carriera come modella che l’ha portata alla finale di Miss Italia, è ora impegnata nel cinema con produzioni RAI.

“È un grande impegno organizzativo a cui stiamo lavorando già da alcune settimane – afferma Vera Anfossi, presidente di Promocuneo – Nell’anno della pandemia mondiale, in cui gli spettacoli live sono stati annullati o ridotti al minimo, abbiamo pensato di lanciare un segnale di ottimismo per il nuovo anno, coinvolgendo artisti locali, e non solo, in una serata di allegria e spensieratezza. Dobbiamo ringraziare il Comune di Cuneo per la grande disponibilità e le Fondazioni CRC e CRT insieme all’ATL del Cuneese per il prezioso contributo che permette, ancora una volta, di realizzare eventi culturali che vogliamo rendere alla portata di tutti.”



“Anche dal punto di vista tecnico sarà un grande sforzo – anticipa Roberto Punzi, produttore e regista della serata – Dopo l’esperienza degli ultimi spettacoli trasmessi in streaming sul web, abbiamo fortemente voluto aggiungere, per la prima volta, la televisione, sapendo di poter raggiungere con questo mezzo un pubblico ancora più allargato. Abbiamo immaginato la serata come una grande occasione per presentare lo splendore di Cuneo, la sua cultura e le sue bellezze, nella notte più attesa dell’anno, con tanta musica di tutti i generi, per accontentare tutti i gusti. Saranno tanti gli artisti che si alterneranno per salutare il nuovo anno: senza un attimo di pausa accompagneremo il pubblico fino al conto alla rovescia e proseguiremo anche oltre, in un’atmosfera di festa, allegria e, perché no, di buoni propositi: le sorprese non mancheranno!”



L’appuntamento, dunque, è per la notte di San Silvestro, giovedì 31 dicembre, dalle ore 22:15, in diretta tv su Telegranda e streaming sulle pagine Facebook Promocuneo e Teatro Toselli oltre al canale YouTube “Un teatro come casa”.