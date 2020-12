Ospedale di Mondovì: nella seconda ondata di Covid-19, più pazienti ricoverati in Terapia Intensiva

Sono le Terapie intensive i reparti in cui - forse più che altrove - si gioca l’ultima partita per i malati di Covid-19.

Ma per tentare di stappare più vittorie possibili a questa malattia dai risvolti ancora semisconosciuti i medici hanno capito fin da subito che le TI - come si chiamano in gergo sanitario - andavano ripensate, riorganizzate e riutilizzate in maniera diversa, nuova. Spesso anche sperimentando sul campo il modo migliore per agire. E agire in fretta, visto che è proprio sul fattore tempo che il virus trova il suo alleato migliore per fare danni.

“Il Coronavirus ha stravolto la gestione della Terapia Intensiva”, spiega la dottoressa Ilaria Blangetti, da circa un anno e mezzo primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Mondovì e prima dirigente medico presso lo stesso reparto all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, in forza all’Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare, Dipartimento Emergenze ed aree Critiche.

Una Terapia Intensiva, quella monregalese, che ha cambiato i suoi vertici dopo 25 anni, con il primario Blangetti e la coordinatrice infermieristica Sara Vinai.

“Anche nelle procedure più semplici abbiamo dovuto ripensare ogni cosa - precisa il primario - compresa la logistica dei posti letto e gli interventi sul paziente da parte di medici ed infermieri. Del resto stiamo affrontando una malattia che conosciamo ancora poco e che, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, ha inciso in maniera diversa su territorio e sui pazienti se consideriamo l’impatto di quelle che sono state definite la prima e la seconda ondata, con la quale stiamo combattendo ancora adesso”.

“Nella prima ondata - ricorda la dottoressa Blangetti - abbiamo curato anche molti pazienti provenienti da fuori provincia, compresi alcuni malati di Bergamo, perché avevamo posti disponibili. Diversa è la situazione attuale: i pazienti arrivano tutti dal quadrante della nostra Asl e, secondo la mia esperienza direi che questa seconda ondata, da noi, è stata più pesante anche per aggressività, rispetto alla prima che invece aveva colpito maggiormente Veneto e Lombardia”.

“C’è comunque da dire - evidenzia il primario di Anestesia e Rianimazione - che in questi ultimi mesi siamo più preparati, a livello di conoscenza della malattia e anche delle armi a disposizione per combatterlo. Ciò nonostante, soprattutto in questa seconda ondata, la rabbia e anche l’impotenza da parte di noi medici, infermieri e tutti coloro che operano nel campo sanitario, è stata molto forte. L’impatto emotivo, inutile negarlo, c’é. Così come c’é la gioia e la grande emozione che ti fa scappare qualche lacrima, quando un nostro paziente è in grado di fare una videochiamata ai propri cari. E allora quello è un bel giorno per tutti”.