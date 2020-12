Savigliano: dal 31 dicembre le vaccinazioni sul personale dell’ospedale e nelle rsa

Anche a Savigliano il 31 dicembre all’ospedale di Savigliano partiranno le vaccinazioni Covid. A essere sottoposti all’iniezione saranno medici, infermieri, oss e operatori sanitari nonché volontari come la Croce Rossa.

Seguiranno gli ospiti delle rsa. Queste ultime procederanno a somministrare il vaccino in parte autonomamente, in parte tramite i medici delle USCA.

A fine febbraio, inizieranno poi le vaccinazioni sulla popolazione. “Ad oggi essendo Savigliano uno dei quattro punti per i vaccini - ha spiegato il sindaco Giulio Ambroggio durante il Consiglio comunale - non si sa ancora se la popolazione del quadrante nord-ovest della provincia dovrà recarsi a Savigliano o se ogni comune sarà autonomo. L’amministrazione è in costante contatto con Asl ed è disponibile per mettere a disposizione strutture per l’occorrenza, ma al momento non è necessario” e ha aggiunto “invito gli amministratori a vaccinarsi tutti ed essere impegnati a demolire le malsane idee che circolano sul non vaccinarsi, questo è l’unico modo per sconfiggere epidemia è la vaccinazione di massa come avvenne in passato”.