C’è il decreto: Dario Miretti è il nuovo presidente del Parco del Monviso

Fabio Carosso e Alberto Cirio hanno firmato.

Vicepresidente e presidente della Regione Piemonte, il primo con delega a Montagna, Foreste e Parchi, hanno ratificato il decreto di nomina di Dario Miretti a presidente del Parco del Monviso. Miretti, 53 anni, vivaista, è stato dal 2009 al 2019 consigliere comunale d’opposizione a Saluzzo.

La conferma arriva con le parole di Paolo Demarchi, consigliere regionale della Lega: “Accolgo con favore la nomina di Dario Miretti a presidente dell’Ente di gestione delle aree protette del Monviso. Siamo saluzzesi e abbiamo lavorato entrambi nel settore della frutticoltura, il passato amministrativo sarà per il neopresidente un volano per entrare rapidamente nella logica di gestione del Parco.

Nuove competenze ed energie – conclude Demarchi – insieme alla profonda conoscenza del territorio ci permetteranno di valorizzare tutti gli aspetti della nostra splendida area protetta inserita dall’Unesco nella riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso, facendo conoscere oltre al parco del Monviso le altre aree e i siti della Rete Natura 2000 sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista turistico”.

E con gli auguri di buon lavoro del vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Graglia: “Vorrei complimentarmi per la nomina di Dario Miretti a presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso.

Conosco Dario da molti anni e posso dire che si tratta di una persona vera, leale, preparata, fine conoscitore del territorio e già scrupoloso amministratore saluzzese. Sono certo che potremo collaborare proficuamente”.

Con la firma dell’atto, si chiude un’imbarazzante impasse (proprio per la Regione) durata più di un anno e sei mesi.

Senza ripercorrere l’intera vicenda (che riassumiamo a margine dell’articolo, per gli amanti del genere...), ricordiamo che il territorio, prima delle ultime news degli ultimi mesi, aveva raggiunto a larghissima maggioranza la convergenza sul nome di Gianfranco Marengo, presidente uscente dell’Ente Parco.

Marengo, insieme a Silvano Dovetta e a Marina Bordese, faceva parte della rosa di tre nomi che – il 19 dicembre 2019 – Carosso si era appuntato sul taccuino, durante un incontro ufficiale proprio a Saluzzo. La stessa sera, attingiamo dalla delibera del Parco del Monviso, Carosso aveva comunicato che “sono state escluse le candidature dei signori Dario Miretti e Gabriele Donalisio”.

E – sempre la stessa sera – Carosso aveva garantito che sulla “rosa dei tre” sarebbe ricaduta la scelta della Regione.

Così però non è stato. Perché?

Semplice: Marengo non è nome gradito alla Regione, in quanto espressione della Giunta PD di Sergio Chiamparino. Dovetta, uomo di Forza Italia vicino a Cirio, non è gradito alla Pianura, in primis a quell’Agostino Bottano, sindaco di Villafranca e marito della Bordese, che al suo posto avrebbe preferito sicuramente sua moglie, anch’ella espressione di FI. Utilizzando la stessa ottica di ragionamento che aveva portato la stessa Pianura, a gennaio 2020 a convergere proprio sul nome di Marengo. In ultimo, la Bordese, ribaltando le vedute, non è figura gradita alla Montagna che ha sempre rivendicato la paternità della scelta sulla Presidenza.

La Regione, dopo oltre 18 mesi di rinvii e tentennamenti (dovuti anche all’emergenza Covid, seppur in minima parte, dal momento che la questione si trascina da maggio 2019), ha pensato bene di far finta di dimenticare le promesse fatte da Carosso a Saluzzo, e ripescare il nome di Miretti. Nonostante, particolare non di poco conto, la legge regionale preveda che il presidente del Parco sia “nominato, tra candidati di comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d’intesa con le Comunità delle aree protette”.

Dopo il nostro penultimo articolo, c’è chi ci ha fatto notare come la scelta di Miretti sia stata in qualche modo “legittimata” da una videoconferenza (del tutto ufficiosa) avvenuta tra il senatore Marco Perosino, i sindaci del “gruppo Octavia” e un sindaco della Valle Po. Durante l’incontro virtuale, preventivamente concordato tra Octavia e Perosino, è stato fatto il nome di Miretti.

Sul quale nessuno ha posto alcun veto.

Lo stesso Miretti, tempo addietro, aveva anche incontrato i vertici dell’Unione montana del Monviso: nessuno aveva posto veri e propri veti, qualora il nome risultasse gradito a Cirio, pur di non ostacolare la scelta del presidente regionale.

Ma se così stanno le cose, viene da chiedersi come possa una videochat tra pochi intimi, senza alcun rappresentante regionale (che ha competenza in materia Parchi), senza alcuna delibera, sovvertire la scelta della Regione stessa.

O, per dirla in altri termini, viene da chiedersi che valore abbia un “Google meet” rispetto a delle posizioni condivise, nero su bianco, per iscritto, e sottoscritte da tutti gli Enti del territorio con delle missive inviate direttamente ai palazzi di Piazza Castello. Senza contare che, se lasciamo parlare gli atti, l’unica larga intesa raggiunta con la Comunità delle aree protette può rivelarsi quella sul nome di Gianfranco Marengo.

Perché, il 17 gennaio 2020, la Comunità delle Aree protette del Parco del Monviso, convocata d’urgenza per cercare di perfezionare l’intesa sul nome del presidente, si è espressa molto chiaramente. Tutti ricorderanno che l’assise, citiamo anche in questo caso la delibera, era stata convocata “alla luce della comunicazione dei sindaci”, che avevano spostato il loro sostegno dalla Bordese a Marengo, essendo “doveroso che gli stessi potessero esprimersi nell’ambito dell’Assemblea, andando a modificare l’indicazione precedentemente data”. Quella sera, a Saluzzo, erano 15 i presenti, e di questi, 13 avevano garantito appoggio al presidente uscente Marengo.

La Regione, però, quell’intesa non ha avuto alcuna intenzione di recepirla.

Lo si deduce anche da un passaggio del decreto di nomina: “in seno alla Comunità delle aree protette del Monviso non è stata perfezionata la prescritta intesa con la Regione Piemonte”.

Sembra quasi che l’Amministrazione Cirio voglia rifarsi, “dimenticandosi” delle indicazioni espresse il 17 gennaio 2020, all’Assemblea della Comunità delle Aree protette di un anno fa, del 19 dicembre 2019. In quella data, otto Enti sostenevano la Bordese, otto Enti sostenevano il tandem Marengo-Dovetta. E la Provincia di Cuneo, non aveva voluto essere l’ago della bilancia.

Ma da quella data, appunto, il quadro era notevolmente mutato. E sul nome di Marengo si era ottenuto ampio consenso.

Ora resta da appurare l’eventuale spada di Damocle dell’incompatibilità che penderebbe sulla testa di Miretti, legata alla sua candidatura, presentata senza che fosse trascorso un anno dal suo ultimo incarico pubblico. Difficile dire se lo spettro del ricorso, checchè se ne dica (o se ne scriva) al momento abbia già abbandonato i corridoi di via Griselda.

Resta il fatto – a prescindere dai ricorsi – che quella del Parco del Monviso è stata una questione nata male e finita ancora peggio. Soprattutto (per non dire esclusivamente) per quanto riguarda la gestione politica in capo alla Regione Piemonte.

Che senso ha chiedere alla Comunità delle Aree protette un’intesa sul nome del presidente se poi, una volta raggiunta, si scarta il nome indicato soltanto in virtù di una mancata vicinanza o simpatia politica? Sono in tanti a chiederselo...

Per intanto, Miretti – come prevede la legge – rimarrà in carica con funzioni di commissario. Diventerà presidente con l’insediamento del Consiglio dell’Ente.

LA TAPPE DELLA QUERELLE

AGOSTO 2019: La questione Parco si era aperta a ridosso delle elezioni regionali del maggio 2019. I primi nomi a circolare, e che abbiamo riportato, erano quelli di Mario Anselmo, ex sindaco di Paesana ed ex presidente dell’Unione montana del Monviso, Gabriele Donalisio, ex sindaco di Pagno ed ex presidente del Bim del Po e Silvano Dovetta, sindaco di Venasca e presidente dell’Unione montana Valle Varaita.

La Valle Po, in un primo momento, sembra intenzionata a sostenere Gabriele Donalisio. Ma in Pianura, con l’appoggio “esterno” di Revello, Casteldefino e Pontechianale viene firmata una lettera di sostegno a Marina Bordese presidente.

OTTOBRE 2019. Ottobre del 2019 sarà senza ombra di dubbio il mese più convulso. Cirio temporeggia. Caos all’interno dell’assemblea della Comunità delle aree protette del Monviso. Sul rinnovo della presidenza delle Aree protette Emidio Meirone e Silvano Dovetta chiedono il rinvio (in attesa della nomina del presidente del Parco). Istanza bocciata. Revello, Catseldelfino e Pontechianale votano con la Pianura.

Sulla Presidenza della Comunità Carla Bonino, in un primo momento allineata al gruppo della Pianura, si astiene, dopo che dalla sala riunioni è stato informato il presidente Federico Borgna. Manca la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, e – nonostante il voto compatto del “gruppo Pianura” su Daniele Mattio presidente della Comunità, l’elezione salta.

OTTOBRE 2019: Ormai sul rinnovo della Presidenza del Parco è scoppiata la bagarre. E la Lega, che inizialmente considerava il Parco del Monviso come suo appannaggio, si defila: “Il direttivo provinciale della Lega Salvini Premier di Cuneo ha deliberato di individuare, tra i due Enti di competenza provinciale, quale priorità per l’attività del movimento, l’ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime”. Sul Parco Alpi Marittime verrà poi nominato presidente Piermario Giordano, uomo proprio in quota Carroccio.

I Comuni di “Ocatvia”, con Casteldeflino e Pontechianale continuano a premere sulla Bordese. La montagna rivendica l’espressione del presidente del Parco. Emblematiche erano state le parole del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni: “Inaccettabile che la Presidenza del Parco vada al Torinese”.

OTTOBRE 2019: Dall’inaugurazione della Rassegna Paesanainpiazza giungono moniti sulla Presidenza del Parco. Prima dal sindaco paesanese Emanuele Vaudano: “la Montagna non dev’essere la seconda casa della pianura”. E poi dal presidente dell’Unione del Monviso Emidio Meirone: “Siamo Comuni di montagna, collaboriamo su diversi fronti: un territorio ha un confine, un’anima e quest’anima è il Monviso: senza offesa è nostro, anzi, lo viviamo noi”.

Intanto, col il ribaltone della Lega, iniziano i primi problemi anche per Forza Italia. Che, per il Parco del Monviso, si troverebbe nella condizione di avere troppi nomi per una sola poltrona: Silvano Dovetta, Marina Bordese e Dario Miretti, candidato alle ultime regionali proprio a sostegno di Alberto Cirio.

OTTOBRE 2019: La Montagna scrive alla Regione. E, mentre in Pianura si continua a garantire appoggio a Marina Bordese, le Terre Alte, pur di portare a casa la Presidenza, nella missiva garantiscono appoggio a Donalisio, Dovetta o Marengo. Documento sottoscritto da Unione del Monviso, Unione Barge-Bagnolo, Unione Valle Varaita, i Comuni di Ostana, Oncino, Crissolo, Brondello, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Gambasca, Saluzzo, Pagno, Isasca, Pontechianale, Bellino, Melle, Frassino, Venasca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, il BIM del Po e il BIM del Varaita.

Pontechianale, infatti, dopo aver garantito appoggio alla Bordese, a firma del vicesindaco Manuela Bianco, torna sui suoi passi. E il sindaco Oliviero Patrile si riallinea al gruppo della Montagna.

DICEMBRE 2019: Borgna, presidente della Provincia di Cuneo, tenta la via della conciliazione. E il 18 dicembre convoca negli uffici di Corso Nizza tutti i sindaci dei Comuni del Cuneese che compongono il Parco per cercare di trovare una soluzione.

DICEMBRE 2019: Il giorno dopo, 19 dicembre, torna a riunirsi la Comunità delle Aree protette, chiamata a eleggere il suo presidente e, alla presenza del vicepresidente regionale Carosso, a dare l’indicazione sul presidente del CdA del Parco.

Carosso annuncia che Dario Miretti e Gabriele Donalisio siano fuori dalla partita delle nomine, in quanto dichiarati inammissibili (troppo breve il lasso di tempo intercorso tra i loro ultimi incarichi pubblici e la presentazione della candidatura).

Il miracolo tentato da Borgna non riesce. E si determina uno stallo perfetto. 8 Comuni sostengono Marina Bordese. 8 Enti (Comuni ed Unioni montane) sostengono il “candidato della Montagna”, che sia Dovetta o Marengo. Scenario che si ripropone paro, paro anche per l’elezione del presidente della Comunità aree protette: assente infatti (come avviene da sempre) la Città metropolitana di Torino. E astenuta la Provincia di Cuneo, dopo che il presidente Borgna ha chiaramente detto di non volersi ritrovare ad essere l’ago della bilancia. Come accaduto a ottobre, non si raggiunge la maggioranza assoluta, e l’assemblea termina con un nulla di fatto.

Carosso, taccuino alla mano, si annota i tre nomi espressione del territorio (Bordese, Dovetta, Marengo). Prendendo atto della profonda spaccatura tra i due fronti e della perfetta parità di 8 a 8 tra le parti. Da oggi, la Regione ha 30 giorni di tempo per la nomina. L’assemblea della Comunità aree protette rinvia il parere obbligatorio sul Bilancio 2020-2022 dell’Ente. Risultato: il Parco del Monviso finisce in esercizio provvisorio.

GENNAIO 2020: La rosa dei papabili presidenti, già ridotta da 7 a 5, passa da 5 a 3. In una nota stampa, datata 8 gennaio, è lo stesso Parco del Monviso a darne notizia: “la scelta della Regione (i presidenti dei Parchi sono di nomina diretta del presidente Alberto Cirio) avverrà sulla base soltanto dei tre nomi emersi durante l’assemblea dello scorso 19 dicembre”. Vale a dire, quindi, uno tra Bordese, Dovetta e Marengo. Scartate anche le candidature “apolitiche” di Giovanni Damiano e Ivan Barbero.

GENNAIO 2020: Il 18 gennaio torna a riunirsi, per la terza volta, nel giro di pochi mesi, l’assemblea delle Comunità delle aree protette del Monviso. Unico punto di discussione all’ordine del giorno, l’“acquisizione dell’intesa in ordine alla nomina del presidente dell’ente di Gestione delle aree protette del Monviso”. Tradotto: il presidente dell’Ente Parco, di cui si parla ormai da mesi.

Una convocazione in via d’urgenza, sulla quale Silvano Dovetta adombra dubbi di legittimità, ma nella quale avviene il primo colpo di scena. La Pianura, con Revello e Casteldelfino, dopo l’iniziale appoggio a Marina Bordese, converge sul nome di Gianfranco Marengo.

La bordese, vicesindaco di Villafranca nonché moglie del sindaco villafranchese Agostino Bottano, papabile espressione di Forza Italia, viene immolata. E suo marito, insieme al gruppo della pianura, obtorto collo garantisce sostegno a Marengo, creando di fatto (dalla deduzione di tutte le posizioni espresse per iscritto) unanimità di vedute sul nome di Marengo. Una manovra politica che, da un lato, non pensiamo sia stata così gradita al presidente Cirio (Marengo è espressione della Giunta PD Chiamparino), ma dall’altro può configurarsi come scelta obbligata per “strappare” la Presidenza a Silvano Dovetta, anch’egli uomo di Forza Italia, ma evidentemente non gradito alla Pianura.

GENNAIO 2020: nonostante l’ampissimo consenso su Marengo, la Regione è categorica e non ha alcuna intenzione di confermare la figura scelta dal PD di Chiamparino. La scelta ricadrà su un nome condiviso dal territorio” aveva garantito, proprio a Saluzzo il vicepresidente Carosso. Espressione che dal territorio è arrivata, decisamente compatta, ma che evidentemente non aggrada l’Amministrazione di piazza Castello.

Si era ventilata, proprio in quei giorni, l’ipotesi di un “commissariamento” del Parco, con lo scopo di riportare Gabriele Donalisio, in corsa per la Presidenza. Temporeggiando ancora un paio di mesi, per giungere al termine l’anno “sabbatico” che serve all’ex sindaco di Pagno per ritornare della partita. Ipotesi poi rivelatasi infattibile.

OTTOBRE 2020: Il cerchio si stringe e pare non vi siano più dubbi sul nome di Dario Miretti alla Presidenza del Parco del Monviso. L’indiscrezione era stata riportata dal nostro giornale, confermata da uno dei protagonisti della corsa alla Presidenza: Silvano Dovetta.

La decisione della Regione, in ordine meramente cronologico, pare sia scaturita anche dopo una videconferenza tenutasi tra il senatore Marco Perosino, i sindaci dell’Associazione Octavia e un sindaco della Valle Po.

Durante l’incontro virtuale è stato fatto il nome di Miretti (da quanto si apprende preventivamente concordato tra Octavia e Perosino, già prima dell’inizio della videochat). Sul quale nessuno avrebbe eccepito alcunché.