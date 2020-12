TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile (gir. Ovest): Pinerolo e Mondovì “braccano” la capolista Roma. Il match di domani tra Sassuolo e Busto Arsizio può valere la Pool Promozione

Che la lotta per il primo posto fosse ormai una questione tra tre formazioni (Roma, Pinerolo e Mondovì) ve lo avevamo già annunciato da qualche settimana e i risultati degli ultimi recuperi hanno confermato questa tesi. L’Eurospin Pinerolo non ha avuto problemi contro il Barricalla Cus Torino, travolto per 3-0 in appena 1 ora e 6 minuti di gioco. Troppo forte il sestetto di coach Marchiaro, mentre il Cus Torino è apparso poco reattivo e capace di lottare solo nel primo set. Cus che ora è chiamato ad una rapida inversione di marcia se vuole ancora sperare di agganciare il treno della Pool Promozione.

Se Pinerolo continua a viaggiare spedito, non è da meno la Lpm Bam Mondovì. La squadra di Delmati non ha lasciato scampo alla Futura Busto Arsizio, ottenendo il terzo 3-0 di fila. Tra le Pumine ottime prove per la palleggiatrice Francesca Scola (MVP) e per Veronica Taborelli (17). Il Green Warriors Sassuolo è tornato alla vittoria nel derby emiliano contro l’Exacer Montale. Anche in questo caso le padrone di casa si sono aggiudicate il match con il punteggio di 3-0. Sassuolo trascinato al successo dalla solita Ekaterina Antropova (21), mentre nelle ospiti ha brillato l’estro di Martina Brina, autrice di 18 punti, per una percentuale di efficacia in attacco del 65%.

Tra oggi e domani, intanto, si giocano altri tre recuperi di campionato. Questa sera (ore 20) il Barricalla Cus Torino ospita l’Hermaea Olbia. Domani, invece, la Lpm Bam Mondovì renderà visita al fanalino di coda dell’Exacer Montale. Per la squadra monregalese l’obiettivo è chiaramente quello della vittoria piena. Successo che consentirebbe al Puma di balzare al secondo posto in classifica, ad un solo punto della capolista Roma e con una gara in meno rispetto le laziali. Il Montale, tuttavia, non vuole passare per “vittima sacrificale” e cercherà comunque di infastidire una delle squadre più in forma del campionato.

Il match clou di questi recuperi è rappresentato dalla gara tra il Green Warriors Sassuolo e la Futura Busto Arsizio. Sfida che rappresenta una sorta di spareggio per l’accesso diretto alla Pool Promozione. In caso di sconfitta, infatti, per la Futura Busto Arsizio sarebbe piuttosto complicato, ma non impossibile, ambire ad una delle prime cinque posizioni della classifica. Ecco il quadro dei risultati, la classifica e le prossime gare in programma:

I recuperi dell’8^ giornata di andata – 26/12/2020

Eur. Pinerolo Cus Torino 3-0 G. W. Sassuolo Exacer Montale 3-0 Lpm Bam Mondovì F. Busto Arsizio 3-0

La classifica

Pos. squadra Gare giocate punti 1 A & S Roma 12 28 2 Eur. Pinerolo 12 26 3 Lpm Bam Mondovì 10 24 4 G. W. Sassuolo 13 21 5 Sigel Marsala 12 19 6 F. Busto Arsizio 14 19 7 Cus Torino 12 15 8 Hermaea Olbia 11 12 9 Club Italia Crai 11 10 10 Exacer Montale 11 3





I recuperi del 29 e 30 dicembre