Sci alpino femminile: a Semmering Marta Bassino out nella prima manche dello slalom

Sfortunata Marta Bassino nel terzo slalom della Coppa del mondo 20\21, a Semmering, in Austria. La campionessa di Borgo San Dalmazzo, al via con il pettorale numero 32, non riesce a completare la prima manche a causa di un errore a metà gara, dopo una partenza molto interessante con tempi da top ten.

Al comando Mikaela Shiffrin (51.09), alle sue spalle: Gisin (+0.02), Liensberger (+0.32), Truppe, Holdener e Vlhova. Prima delle azzurre Federica Brignone, quattordicesima, Irene Curtoni 21^.

Gara del debutto nel circuito iridato per la limonese Carlotta Saracco che chiude in 53^posizione fermando il cronometro a 56.24.

Alle 18,30 la seconda frazione (diretta tv Raisport e Eurosport).