Cuneo Volley: lo Studio Arnaudo al fianco del settore giovanile biancoblù

New entry tra i sostenitori del settore giovanile del Cuneo Volley, lo Studio Tecnico Arnaudo si unisce al mondo biancoblù, in una stagione non facile per il vivaio cuneese, lontano dai campi e con la speranza di poter ripartire.

Il Geometra Mauro Arnaudo: "Ho iniziato a seguire la pallavolo da un paio di anni, da quando mio figlio ha deciso di lasciare il calcio per provare una nuova esperienza sportiva con la pallavolo. Devo dire che inizialmente, avendo giocato per oltre trent'anni a calcio, questa cosa mi ha quasi dato un po' fastidio e invece dopo un paio di allenamenti e dopo le prime partite ho subito dovuto ricredermi. Non solo ho trovato un ambiente sano e bellissimo, ma ho visto che si è formato subito un vero gruppo di amici tra ragazzi e genitori. Questo per me è il vero valore dello sport, che va al di là di ogni risultato sportivo. Inoltre, mi ha impressionato la tenacia e la passione degli allenatori che, con bravura e pazienza, sono riusciti a trasmettere ai ragazzi. Anche in un periodo di difficoltà sociale come quello che stiamo vivendo, mantengono vivo e "in forma" il gruppo, con allenamenti on-line. Per questo motivo, quando mi è stato chiesto di dare una mano alla Società, non ho potuto tirarmi indietro. Speriamo che i nostri ragazzi possano riprendere presto l'attività sportiva in presenza, perché in questo triste periodo stanno patendo non poco questa situazione e hanno bisogno assolutamente di tornare a giocare, a divertirsi, ma soprattutto hanno bisogno di stare insieme".



Alessandro Marino, referente del settore giovanile: "Ringrazio molto Mauro, per concesso il proprio supporto al nostro settore giovanile. Da subito ha condiviso il progetto di crescita del Cuneo Volley. Il vivaio cuneese in questo momento ha bisogno di persone giovani, disposte a mettersi in gioco e pronte a scommettere sul settore giovanile della nostra Città». Lo Studio Tecnico Arnaudo è presente a Dronero dal 2000, quando ad appena 23 anni e con un po’ di sana incoscienza Mauro ha deciso di mettersi in gioco e aprire il proprio studio professionale. Partito da zero adesso, dopo oltre 20’anni di attività, si è ritagliato uno spazio sulla "piazza" di Dronero e della Valle Maira. Il coraggio e la determinazione non gli sono mai mancati e questi due elementi sono comuni denominatori con la pallavolo - « in tutte le circostanze della vita, dal lavoro allo sport, ci vogliono coraggio e determinazione. Solo così si possono raggiungere traguardi che nell'immediato sembrano irraggiungibili".

Lo studio si occupa offre i seguenti servizi: Progettazione, pratiche catastali, amministrazione condominiale, successioni, stime e perizie, locazioni, rilievi topografici e consulenza immobiliare.