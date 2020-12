Associazioni Insieme e AISPA: spunti e riflessioni nel workshop sui servizi comunali associati

Sabato mattina si è svolto sulla piattaforma online delle Associazioni Insieme e AISPA, anche in diretta Facebook, il workshop sulla gestione associata dei servizi comunali attraverso un dibattito che è sfociato in un costruttivo confronto tra i partecipanti.

Sotto la regia di Marcello Cavallo, presidente di Insieme, sono intervenuti: Lucio Riba, presidente di AISPA, Marco Bussone e Roberto Colombero, rispettivamente Presidente Nazionale e Regionale U.N.C.E.M., Gianluca Forno, Coordinatore Piccoli Comuni di A.N.C.I. Piemonte e Michele Pianetta, Vice Sindaco di Villanova Mondovì e Vice Presidente di A.N.C.I. Piemonte, nonché neo Vice Presidente di Insieme.

Sono emerse riflessioni interessanti sul tema della sostenibilità dei Piccoli Comuni, della loro capacità di “mantenersi” e come in un’ottica di lungo periodo, in particolare dopo le criticità sorte dalla pandemia ancora in corso. E non sono mancati gli spunti, che i giovani amministratori e coloro che si approcciano per la prima volta alla “res publica” possono raccogliere per la gestione della macchina comunale.

«É stato un interessante scambio di idee e di esperienze in un clima informale e colloquiale, con professionalità che sperimentano quotidianamente sul campo la gestione di un servizio comunale» commenta Marcello Cavallo.

«É stato il primo workshop online» aggiunge Lucio Riba «nel nostro piccolo possiamo considerarlo un successo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche in termini di contenuti e di condivisione dell’iniziativa. Oltre alla piattaforma raggiungibile dal sito web, anche la diretta Facebook ha permesso di ampliare ulteriormente la platea».

Giuliana Chiesa, la Vice Presidente di Insieme, conclude: «AISPA ed Insieme sosterranno con determinazione le giuste prese di posizione di ANCI ed UNCEM. Proprio partendo dalle suggestioni emerse durante il workshop, ci sarà una presa di posizione a favore di alcuni interventi a sostegno dei nostri comuni e degli amministratori, di cui daremo notizia nei prossimi giorni».

Per ulteriori approfondimenti, le Associazioni Insieme e AISPA sono disponibili via telefono o mail ai contatti presenti sui rispettivi siti www.associazioneinsieme.info oppure www.aispaentilocali.org.