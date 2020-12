In Granda il grano saraceno è un successo: raddoppiate le coltivazioni nel 2020

Si chiude con successo la seconda annualità del contratto di filiera tra Coldiretti Cuneo e il Molino Tudori di Teglio in Valtellina per la coltivazione e la fornitura di grano saraceno utilizzato per produrre pizzoccheri e farina, un accordo che dà nuovo impulso all’agricoltura cuneese al fianco di progetti di filiera come “Gran Piemonte” dedicato al frumento tenero.

Il grano saraceno – spiegano i tecnici di Coldiretti Cuneo – è una coltura interessante per i nostri areali perché si può coltivare come seconda coltura, dopo l’orzo o il frumento tenero, senza richiedere particolari cure, fatta eccezione per una buona lavorazione ed umidità del terreno e per un’attenta gestione delle malerbe. La sua bella fioritura estiva è molto attrattiva per gli insetti pronubi come api e bombi, fondamentali per la sopravvivenza del pianeta e la riproduzione delle piante. Malgrado il nome “grano”, il saraceno non è un cereale ma un’erba, pertanto la sua granella, trasformata in farina per prodotti da forno dolci e salati e paste fresche, non contiene glutine e costituisce una valida alternativa al frumento per i celiaci.