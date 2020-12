Bra: il Tavolo delle Comunità si presenta in una serata on line

Lunedì 4 gennaio 2021 è in programma un evento on line, per conoscere da vicino le realtà associative che compongono il Tavolo delle Comunità di Bra e le attività svolte dal gruppo, allargando lo sguardo al territorio provinciale. Il primo appuntamento è alle 20.30 sulla pagina Facebook “Tavolo delle Comunità di Bra” (cliccando qui il link diretto), con una diretta in cui i membri del Tavolo avranno modo di presentarsi e raccontare il proprio impegno. A seguire, intorno alle 21, la proiezione del docufilm “Siamo qui da vent’anni” a cura dell’Associazione Anolf (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) di Cuneo, sul canale YouTube "Tavolo delle Comunità di Bra". Il documentario del regista Sandro Bozzolo, realizzato da Anolf CISL Cuneo, racconta come la vocazione agricola e non solo, si sia rinnovata nel segno di una globalizzazione del mercato del lavoro, che sopperisce alla mancanza di manodopera locale. Sono raccolte testimonianze della vita dei migranti in Piemonte e in particolare della provincia di Cuneo, cuore dell’eccellenza agricola italiana, che si avvale di braccia e mani che arrivano da lontano e che, in questo documentario, diventano volti e storie di appartenenza.

Il Tavolo delle Comunità di Bra, promosso dal Comune e coordinato dallo psicologo Paolo Vanni e dall’assessore alle Politiche Sociali Lucilla Ciravegna, è composto dalle associazioni A cuore aperto (comunità Albanese), Bra Mitropolia (comunità Rumena), Assalam (comunità Marocchina), Alwahda (comunità Marocchina), ASBARL (comunità Senegalese) e ANOLF (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere), oltre ai rappresentanti dello sportello Al Elka.