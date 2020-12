Servizio Civile Universale: le biblioteche civiche di Fossano, Savigliano e Bra cercano 3 volontari per struttura

Il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando nazionale per la selezioni di 46891 operatori volontari per i suoi progetti e, le biblioteche civiche di: Fossano, Savigliano e Bra, cercano 3 volontari a struttura per il progetto:” Giovani Lettori Crescono”.



Il progetto, volto in un’ottica di accessibilità del patrimonio culturale, intende implementare l’accesso agli spazi e ai servizi offerti dalla biblioteca. Attraverso un’attenta e capillare promozione delle attività e delle iniziative, si vuole mantenere un atteggiamento positivo nei confronti del libro e della lettura anche in età adulta.



“È un bando molto importante che rappresenta un’occasione per tutti i giovani - comunica l’assessore fossanese alla cultura Ivana Tolardo - durante il Servizio Civile Universale vi è la possibilità di tutelare e accedere al patrimonio culturale presente nelle nostre biblioteche oltreché essere un’importante occasione di crescita formativa, personale e professionale per tutti coloro che aderiranno”

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione, entro e non oltre lunedì 8 febbraio 2021, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it . Successivamente alla domanda il candidato verrà convocato per il colloquio. Possono aderire all’iniziativa tutti i giovani con età compresa tra i 18 e i 28 anni e la durata del progetto va dagli 8 ai 12 mesi.