La Croce Bianca di Ceva si stringe alla famiglia Muratore per la scomparsa di Maria Pia Salvatico.

"Con infinita commozione porgo, a nome di tutta la Croce Bianca di Ceva, le sentite condoglianze a Nadia e a suo papà Bruno, da anni nostro consigliere. Vi siamo vicini in questo giorno di immenso dolore" - commenta Filippo Dapino, Presidente della Croce Bianca di Ceva.

Conoscendo il bene, l’affetto e la stima che in molti provano per Maria Pia, i familiari rendono note le date in cui si svolgeranno le funzioni ma chiedono, visto il terribile momento di emergenza sanitaria, di non partecipare alle funzioni ma di dedicarle una preghiera o un pensiero che Maria Pia riceverà anche senza la presenza in chiesa.

Il S. Rosario sarà recitato mercoledì alle 20.30 nella chiesa dei Padri Cappuccini a Ceva, mentre il funerale si svolgerà giovedì alle 14.30 nella parrocchia di San Nicola di Mombasiglio, suo paese di origine, per poi essere tumulata nella tomba di famiglia a Scagnello.