Salgono a 29 gli albesi vittime del Covid, 540 i guariti da inizio pandemia

Salgono a 29 i decessi di residenti albesi affetti da Covid-19 da inizio pandemia. E' quanto il Comune ha fatto sapere nella serata di ieri tramite i suoi consueti aggiornamenti sulla situazione del contagio nel suo territorio. “La nostra città piange ancora tre vittime, un decesso avvenuto durante la festività natalizie e gli altri due a inizio dicembre, inseriti solo ora nella piattaforma", spiega il sindaco Carlo Bo, che esprime "vicinanza ai familiari".



Nel bollettino cittadino si aggiunge poi che i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 103, contro i 133 di una settimana prima, 22 dicembre, mentre i guariti da inizio pandemia sono saliti a quota 540 (sette giorni fa erano 514).



"La curva dei contagi continua a scendere – prosegue il sindaco –, anche se sappiamo bene che gli effetti di questi giorni di festa si vedranno solo tra un paio di settimane. Sono sicuro che gli albesi anche in questa occasione stanno seguendo le disposizioni, comportandosi responsabilmente. Siamo tutti provati da questi lunghi mesi di emergenza, da cui ci auguriamo di uscire quanto prima”.





Le disposizioni del Decreto Natale del 18 dicembre 2020

Da lunedì 21 dicembre a mercoledì 6 gennaio

- Coprifuoco dalle 22 alle 5

- Vietati gli spostamenti tra le regioni, compresi quelli per raggiungere le seconde case



Zona rossa 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre , 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

- Spostamenti: vietati tutti gli spostamenti salvo se motivati da comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità

- Visite ad amici e parenti: durante i giorni festivi e prefestivi è possibile spostarsi verso una sola abitazione privata nella medesima regione, una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli già ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni

- Negozi: chiusi negozi e centri estetici, restano aperti generi alimentari, prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, parrucchieri, barbieri, lavanderie

- Ristorazione: sospesa, consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e l’asporto fino alle 22

- Attività motoria : consentita nei pressi della propria abitazione , come l’ attività sportiva all’aperto , ma solo in forma individuale



Zona arancione 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

- Spostamenti: consentiti all’interno del proprio comune e dai piccoli comuni fino a 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri , ad eccezione dei capoluoghi

- Ristorazione: sospesa, consentito il servizio a domicilio senza limiti di orario e l’asporto fino alle 22

- Negozi: aperti fino alle ore 21



È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.alba@aslcn2.it.