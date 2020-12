Serie D: colpo del Saluzzo nel recupero, Sanremese sconfitta 1-0 (rileggi il LIVE)

SALUZZO - SANREMESE 1-0 (58' Gaboardi)

FINISCE LA SFIDA DEL "DAMIANO": il Saluzzo supera di misura la Sanremese nel recupero della 6^ giornata del girone A di Serie D. Decisiva la rete di Gaboardi al tredicesimo della ripresa.

94' Gagliardi dalla bandierina per l'ultimo disperato tentativo, si salva in qualche modo la difesa granata

93' punizione di Gemignani dalla trequarti, De Marino smanaccia in angolo

90' ancora quattro minuti per le speranze dei biancazzurri

89' ultimo giro di lancetta prima della segnalazione del recupero

87' SANREMESE IN DIECI UOMINI: secondo giallo per Bregliano, liguri in inferiorità numerica per questi ultimi spiccioli di gara

86' Ponzio per Gerace, mister Bifini si gioca l'ultima carta nel tentativo di evitare il secondo ko stagionale dopo quello di Bra

83' fermato in posizione di fuorigioco Gemignani dopo il bel suggerimento in profondità di Gagliardi, alla Sanremese manca l'ultimo passaggio per poter impensierire seriamente la difesa avversaria

81' ripartenza del Saluzzo dopo il pallone perso da Doratiotto, fa buona guardia la difesa matuziana che evita guai peggiori dalle parti di Dragone

78' grande intervento di De Marino sulla deviazione aerea di Diallo, liguri vicini all'1-1

76' colleziona tiri dalla bandierina la squadra di Bifini, altro traversone di Gagliardi e colpo di testa di Mikhaylovskyi respinto dalla difesa granata

72' Scavone rileva Sardo, altre forze fresche per mister Boschetto

70' Gagliardi dalla bandierina, ha la meglio la retroguardia del Saluzzo

68' metà ripresa con i granata sempre avanti 1-0 sulla Sanremese, che cerca di spingere nel tentativo di raggiungere il pari

67' secondo cambio anche in casa Saluzzo, fuori Carrer e dentro Supertino

65' Romano si libera bene all'interno dei sedici metri, ma il suo destro viene deviato in angolo dall'intervento in scivolata di Caldarola.

62' altra sostituzione tra le file matuziane, Doratiotto rileva Pellicanò

59' Sanremese colpita probabilmente nel suo momento migliore, al primo affondo di questa ripresa la squadra di Boschetto trova la via del gol grazie al centrocampista granata, abile a sfruttare la corta respinta del portiere ligure sul destro da fuori area scagliato dal solito Sardo

58' SALUZZO IN VANTAGGIO: conclusione dal limite di Sardo, respinta di Dragone sui piedi di Gaboardi che da pochi passi appoggia la sfera in rete. 1-0 al "Damiano"

55' monologo biancazzurro in questo inizio ripresa, cartellino giallo per Sardo e altra punizione dalla trequarti conquistata dalla Sanremese

53' Bifini cerca maggiore fantasia tra le linee con Pellicanò, Romano e Gagliardi a supporto della punta centrale Diallo.

52' esce Castaldo, al suo posto Gagliardi. Fuori anche Sadek, che viene rimpiazzato da Pici

50' Gemignani va direttamente in porta, solo illusione ottica del gol con la sfera che sfiora l'incrocio dei pali

49' tocco di mano di un difensore di casa all'ingresso dei sedici metri, l'arbitro concede una semplice punizione dal limite a favore dei biancazzurri: episodio da VAR, con i giocatori liguri che chiedevano il penalty

48' Demontis ci prova di sinistro dal limite dell'area, pallone un metro alto sopra la traversa. Altro avvio sprint dei ragazzi di Bifini dopo il buon approccio di inizio partita

46' riparte la gara! Subito una sostituzione per parte: nella Sanremese in campo Diallo al posto di Loreto Lo Bosco, mentre tra le file piemontesi Caldarola rileva Serra

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 0-0. Bene la Sanremese in avvio, Saluzzo più pimpante nella seconda metà di frazione con il rigore fallito da Sardo al 39° (bravo Dragone a negare la rete al numero dieci piemontese). A tra poco per il racconto della ripresa

45' due minuti di recupero43' tentativo dalla lunga distanza da parte di Demontis, c'è potenza ma non precisione nel destro scagliato dal centrocampista dei liguri

39' DRAGONE SI OPPONE AL PENALTY CALCIATO DA SARDO! Grande intervento dell'estremo difensore biancazzurro, che si distende sulla destra deviando in angolo il tiro dagli undici metri scagliato dall'attaccante granata

38' RIGORE PER IL SALUZZO: spinta di Sadek ai danni di Sardo, nessun dubbio per il direttore di gara

34' azione prolungata dei piemontesi con il diagonale di Sardo che termina non distante dalla porta difesa da Dragone: il portiere matuziano riceve poi il cartellino giallo dal signor Bonacina di Bergamo dopo un battibecco con un giocatore avversario

33' ed è proprio Bregliano primo ammonito del match, punizione per i granata dalla trequarti, sul pallone Barale

30' veloce ripartenza della Sanremese con Bregliano, palla in mezzo per l'accorrente Romano che calcia di prima intenzione senza però inquadrare lo specchio della porta

25' matuziani che prediligono l'asse mancino formato da Gerace e Pellicanò, altro traversone in area avversaria controllato ancora una volta da De Marino

18' Sanremese vicina al vantaggio: cross di Gemignani e stacco aereo di Romano deviato da un difensore piemontese dopo un contrasto con Pellicanò, il pallone si perde sul fondo e l'occasione sfuma

15' il numero uno biancazzurro si distende sulla destra andando a respingere la velenosa punizione dai venticinque metri calciati da Carli, primo intervento anche da parte del portiere della Sanremese

12' si fa vedere in avanti anche il Saluzzo, cross dalla destra di Carrer e colpo di testa di Sardo che termina alto sopra la traversa della porta difesa da Dragone

9' punizione di Gerace nel cuore dei sedici metri avversari, il traversone del numero trenta matuziano viene bloccato in presa alta dall'estremo difensore piemontese

7' padroni di casa che cercano di pungere in contropiede, i liguri invece tentano di tenere in mano il pallino del gioco fin dalla prime battute.

5' girata di Lo Bosco dal limite dell'area piccola, De Marino controlla a terra senza problemi. Buono l'approccio alla gara da parte dell'undici di Bifini, reduce dal pari interno contro la Caronnese subito prima di Natale

1' inizia la sfida del "Damiano": giornata soleggiata in Piemonte, temperatura comunque rigida dopo la neve caduta nelle scorse ore

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SALUZZO: De Marino, Serino, Serra, Bedino, Carli, Soumahoro, Gaboardi, Mazzafera, Carrer, Sardo, BaraleAllenatore: Boschetto

SANREMESE: Dragone, Bregliano, Mikhaylovskiy, Castaldo, Demontis, Lo Bosco, Gemignani, Pellicanò, Romano, Sadek, Gerace. Allenatore: Bifini