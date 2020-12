Donna 60enne molestava una 35enne inviandole immagini pornografiche

È successo a cavallo tra il marzo e l’aprile del 2015. Secondo la ricostruzione la parte offesa, una 35enne di Mondovì, andando in vacanza in Sardegna, avrebbe conosciuto una donna del posto che, si sarebbe poi vista costretta a citare in giudizio al Tribunale di Cuneo per molestie.

La sarda, classe ’56, infatti era solita inviare alla monregalese, come si descrive nell’accusa ‘per petulanza o altro biasimevole motivo’, reiterati messaggi whatsapp e immagini dal contenuto pornografiche.

Nell’udienza tenutasi in precedenza la donna era stata condannata al pagamento dell’ammenda perché reato contravvenzionale che si prescrive in 4 anni che, aumenta al massimo di 5 con gli atti interruttivi.

La sentenza era stata successivamente impugnata in Cassazione che però ha annullato il rinvio per ricelebrare il processo, in quanto sono passati piú di 5 anni, comprensivi della maggiorazione del periodo di sospensione per il lock-down.