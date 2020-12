Il comune di Mondovì condannato a risarcire circa 73 mila euro a cinque dirigenti

La controversia riguarda la mancata valutazione, da parte dell’amministrazione in carica dal 2013 al 2016 (amministrata dal sindaco Viglione), del grado di raggiungimento degli obbiettivi assegnati per l’anno 2013 e la tempestiva costituzione annuale del “fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale” e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Il comune, a causa di un comportamento illegittimo accertato dal Tribunale, dovrà pagare circa 73 mila euro, come spiegato dal sindaco, Paolo Adriano, nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale svoltasi in via telematica ieri, martedì 29 dicembre, durante la quale è stato deliberato il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

Come sottolineato dal primo cittadino non vi è possibilità di usufruire di una coperture assicurative, poiché il comune nel periodo indicato non aveva stipulato alcuna polizza RC per Patrimoniale e tutela legale, attivata poi a partire da giugno 2018.