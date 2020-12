Levaldigi: la polizia di frontiera ferma due passeggeri dell'ultimo volo del 2020 da Casablanca

La Polizia di Frontiera di Levaldigi, in occasione dell’ultimo volo AirArabia previsto per l’anno 2020 proveniente da Casablanca ha eseguito due provvedimenti emessi a carico di cittadini marocchini.

Il primo, R.M., di anni 33, risultava destinatario di due provvedimenti tra cui un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore (NA) dovendo espiare un periodo di reclusione per evasione. A carico dello straniero precedenti specifici e altri connessi allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti; fotosegnalato per l’esatta identificazione è stato poi tradotto alla Casa Circondariale di Cuneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Anche il secondo cittadino marocchino, passeggero del medesimo volo, E.A.A., di anni 40 e residente a Torino, indagato in stato di libertà, è stato destinatario di un provvedimento emesso dall’autorità Giudiziaria di Cagliari per l’esecuzione di una perquisizione a suo carico in ordine ai reati connessi a spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.