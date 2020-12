Da grande voglio fare il meccanico su macchine utensili!

AFP Centro di Dronero visita la scuola prenotando al 0171-918027.

Un profilo polivalente, l’operatore meccanico è in grado di eseguire lavorazioni di costruzione e assemblaggio, manutenzione e revisione di parti meccaniche; ha competenze e abilità nella lavorazione con macchine utensili, semiautomatiche e a controllo numerico computerizzato e di conduzione di impianti robotizzati.

La qualifica permette di inserirsi in aziende di produzione manifatturiera del settore meccanico di grande, media, piccola dimensione e a livello artigianale. Le competenze maturate permettono di svolgere attività come attrezzista di macchine utensili, meccanico e montatore di macchinari industriali, conduttore di impianti ed assemblatore in serie di parti di macchine.

La qualifica è un titolo valido per l’ammissione al IV anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda).

Clicca per conoscere la qualifica in Meccanico su macchine utensili

