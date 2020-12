Giuseppe De Lucia sul gradino più alto del podio

Nella giornata di lunedì 21 dicembre a Montaione (Firenze), 12 bravi pizzaioli professionisti si sono confrontati nel preparare uno dei piatti più conosciuti al mondo: la pizza.

I pretendenti al podio hanno potuto esprimersi al meglio sulle seguenti categorie di pizze: la classica, la pizza regionale, gli impasti alternativi, la pizza gourmet e due prove di abilità (pizza veloce e pizza larga).

Con particolare soddisfazione il premio più ambito è stato vinto da un pizzaiolo di Cuneo, Giuseppe De Lucia (titolare di Passione Pizza – via Sette Assedi Cuneo) che si è posizionato primo nella categoria “Pizza classica” diventando così campione nazionale. Giuseppe non si è accontentato ma ha vinto anche due secondi posti nelle gare di abilità (pizza veloce e pizza larga) e un terzo posto nella categoria di “Pizza regionale” con un impasto con 48 ore di lievitazione.

“Sono particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto perché ci tenevo a far bene! Quest’anno mi ha accompagnato mio figlio Filippo che coi i suoi 15 anni è già in grado di preparare, impastare e cuocere la classica napoletana. Sicuramente se da grande deciderà di fare questo mestiere, diventerà più bravo di suo padre” ci racconta Giuseppe De Lucia “… vorrei anche ringraziare mia moglie Angela e mia figlia Alessia che da casa hanno tifato per me! Sono molto contento, questo è stato un anno molto difficile per noi pizzaioli a causa della pandemia che ci ha fortemente penalizzati. Speriamo di poter riaprire a gennaio i nostri locali e accogliere nuovamente i nostri clienti a cena!”.

Giuseppe De Lucia ad ottobre, dopo aver frequentato diversi corsi e studiato ore e ore, ha anche ottenuto il brevetto di istruttore tecnico per pizza classica e napoletana. “Questo mi permetterà di insegnare e trasmettere l’arte della pizza napoletana a quanti avranno piacere di intraprendere questo straordinario mestiere. Chiunque può diventare un bravo e apprezzato pizzaiolo perché cuore, passione e impegno sono alla base di qualsiasi lavoro!”.

Giuseppe De Lucia sarà felice di potervi preparare la pizza vincitrice del primo premio non appena le restrizioni covid permetteranno nuovamente di poter frequentare Passione Pizza, a Cuneo, in via Sette Assedi n. 4.